क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही पिंक लिप टिंट आपकी दोस्त के होंठों पर हल्का गुलाबी दिखता है, लेकिन आपके होंठों पर वही शेड थोड़ा डार्क या ब्राउनिश नजर आता है? अगर हां, तो जरूरी नहीं कि लिप टिंट खराब हो या उसका रंग बदल गया हो। दरअसल, एक ही लिप टिंट अलग-अलग लोगों के होंठों पर अलग दिखाई दे सकता है। इसके पीछे वजह होंठों का नेचुरल कलर, पिगमेंटेशन और लिप टिंट का फॉर्मूला हो सकता है। इसलिए सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर लिप टिंट का शेड चुनना हमेशा सही नहीं होता।

एक ही लिप टिंट का रंग अलग क्यों दिखता है?

लिपस्टिक की तुलना में लिप टिंट आमतौर पर होंठों के प्राकृतिक रंग को पूरी तरह ढकता नहीं है। यह होंठों पर एक हल्की रंगीन परत या स्टेन (Stain) छोड़ता है। ऐसे में आपके होंठों का पहले से मौजूद रंग भी टिंट के फाइनल शेड पर असर डालता है। यही वजह है कि किसी के हल्के गुलाबी होंठों पर पिंक टिंट ज्यादा ब्राइट दिखाई दे सकता है, जबकि पिगमेंटेड होंठों पर वही रंग थोड़ा गहरा या म्यूट नजर आ सकता है।

सिर्फ स्किन टोन जिम्मेदार नहीं

अक्सर माना जाता है कि लिपस्टिक या लिप टिंट का रंग सिर्फ स्किन टोन के हिसाब से बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो लोगों की स्किन टोन एक जैसी होने के बावजूद उनके होंठों का प्राकृतिक रंग अलग हो सकता है। ऐसे समझिए अगर होंठों का नेचुरल रंग हल्का पिंक है तो पिंक टिंट ज्यादा साफ और चमकदार दिख सकता है। वहीं अगर होंठों पर ब्राउन या पर्पलिश पिगमेंटेशन ज्यादा है तो वही टिंट गहरा या ब्राउनिश-पिंक नजर आ सकता है। इसलिए लिप टिंट खरीदते समय स्किन टोन के साथ अपने नेचुरल लिप कलर को भी ध्यान में रखना चाहिए।

होंठों का पिगमेंटेशन क्या होता है?

हमारी त्वचा और होंठों के रंग में मेलानिन (Melanin) होता है। हर व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अलग-अलग होती है। इसलिए प्राकृतिक त्वचा और होंठों का रंग भी अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी, बार-बार होने वाली जलन या कुछ त्वचा संबंधी समस्याओं की वजह से भी समय के साथ पिगमेंटेशन में बदलाव आ सकता है। हालांकि, सिर्फ होंठों का थोड़ा गहरा होना अपने आप में किसी बीमारी का संकेत नहीं है।

अगर आपके होंठ बहुत ड्राई या फ्लेकी हैं तो लिप टिंट हर हिस्से पर एक जैसा नहीं बैठता। कुछ जगहों पर रंग ज्यादा गहरा और कुछ हिस्सों पर हल्का दिखाई दे सकता है। इससे पूरा लुक पैची नजर आता है। इससे बचने के लिए टिंट लगाने से पहले होंठों को हल्का मॉइस्चराइज करें। अगर डेड स्किन ज्यादा है तो उसे बहुत धीरे से हटाएं। हालांकि, होंठों को जोर से रगड़ने या स्क्रब करने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य ब्यूटी और मेकअप जानकारी पर आधारित है। होंठों का प्राकृतिक रंग और पिगमेंटेशन हर व्यक्ति में अलग हो सकता है।