घर में पूजा के समय अगरबत्ती की खुशबू पूरे माहौल को पवित्र और सुकूनभरा बना देती है। वहीं, बाजार में मिलने वाली कई अगरबत्तियों में केमिकल होते हैं, जिनकी तेज गंध से एलर्जी या सिरदर्द की परेशानी हो सकती है।

वहीं, पूजा में उपयोग किए गए फूलों को अधिकतर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। ऐसे में इन्हीं फूलों से बढ़िया, खुशबूदार अगरबत्ती बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको सूखे फूल, थोड़ा-सा गोबर या लकड़ी का बुरादा सहित कुछ और चीजों की जरूरत होती है।

फूलों से अगरबत्ती बनाने की सामग्री

पूजा में चढ़े या बचे सूखे फूल

लकड़ी का बुरादा या गोबर पाउडर

गुड़ का पानी

पसंद की खुशबू वाला एसेंशियल ऑयल

फूलों से अगरबत्ती कैसे बनाएं?

फूलों से अगरबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले पूजा में इस्तेमाल हुए फूलों को तेज धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जब फूल पूरी तरह से सूखकर कुरकुरे हो जाएं, तब उन्हें मिक्सर या ओखली की मदद से दरदरा पीस लें। पिसे हुए फूलों में लकड़ी का बुरादा या गोबर पाउडर मिलाएं, जिससे अगरबत्ती जलते समय सही तरह से सुलगे और उसकी राख भी बनी रहे। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक समान मिश्रण तैयार कर लें।

अब इस तैयार मिश्रण में अपनी पसंद की खुशबू के लिए गुलाब, चंदन या लैवेंडर का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। चाहें तो थोड़ा पानी मिलाकर इसे हल्का गूंध लें, जिससे स्टिक बनाना आसान हो जाए। फिर हाथों से पतली-पतली अगरबत्ती का आकार दें या बांस की तीलियों पर लपेट लें। इन्हें दो-तीन दिन धूप में अच्छी तरह सुखाएं। इस तरह अगरबत्ती आसानी से तैयार हो जाएगी।