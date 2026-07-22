गर्मी के दिनों में कई बार दूध फट जाता है। ऐसे में अक्सर लोग उससे पनीर बना देते हैं या फिर बदबू आने पर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फटे दूध से आप एक दो नहीं बल्कि 20 तरह की मिठाई (Torn Milk Recipe) बना सकते हैं। दूध खराब गंध वाला नहीं है और सिर्फ नींबू, सिरका या गर्मी की वजह से फटा है तभी आप इससे मिठाई बनाएं। फटे हुए दूध (Curdled Milk) का पानी छानकर जो हिस्सा बचता है, उसे छेना (Chhena) कहते हैं। इसी से कई मिठाइयां तैयार होती हैं। आइए जानें इनके बारे में।

फटे दूध से कौन-कौन सी मिठाई बन सकती हैं, जानें

रसगुल्ला

रसमलाई

संदेश (Sandesh)

छेना मुरकी

छेना पायस (छेना की खीर)

छेना टोस्ट

छेना बर्फी

कलाकंद

छेना लड्डू

छेना मालपुआ

छेना जलेबी

राजभोग

कमलाभोग

छेना पोड़ा

छेना गाजा

छेना रोल

छेना पेड़ा

छेना हलवा

मैंगो छेना मिठाई

चॉकलेट छेना बाइट्स

फटे दूध से कलाकंद बनाने की रेसिपी

सबसे पहले छेना तैयार करें

अगर दूध अभी-अभी फटा है, तो उसे सूती कपड़े में छान लें। ठंडे पानी से एक बार धो लें, ताकि नींबू या सिरके का स्वाद निकल जाए। अगर यह खुद फटा है तो भी इसे धो सकते हैं। फिर कपड़े को हल्का निचोड़ें, लेकिन पूरी तरह सूखा न करें। छेने में थोड़ी नमी रहने दें।

दूध गाढ़ा करें

अब आपको करना यह है कि एक भारी तले की कड़ाही में 500 मिली फुल क्रीम दूध डालें। फिर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए इसे लगभग आधा होने तक पकाएं।

फिर छेना मिलाएं

अब गाढ़े दूध में आपको तैयार छेना डाल देना है। फिर चम्मच से हल्के हाथ से मिलाते रहें ताकि बड़े-बड़े टुकड़े टूट जाएं, लेकिन पूरी तरह पेस्ट न बनें। कलाकंद का हल्का दानेदार टेक्सचर ही इसकी खासियत है।

अब मिलाएं चीनी

अब इसमें चीनी डालें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला होगा। इसे लगातार चलाते रहें। जब मिश्रण दोबारा गाढ़ा होने लगे, तब इलायची पाउडर और अगर चाहें तो दूध पाउडर मिला दें।

फिर ट्रे में जमाएं

एक प्लेट या ट्रे पर हल्का-सा घी लगाएं। तैयार मिश्रण उसमें निकालकर समान रूप से फैला दें। ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर डाल दें। हल्के हाथ से दबा दें ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह चिपक जाएं।

सेट होने के लिए छोड़ दें

मिश्रण को 2–3 घंटे कमरे के तापमान पर या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। इसके बाद मनचाहे आकार में काटकर सर्व करें।

स्वाद बढ़ाने के लिए टिप्स

देसी स्वाद के लिए अंत में 1 छोटी चम्मच घी मिला सकते हैं। ज्यादा दानेदार कलाकंद पसंद है तो छेने को हाथ से ज्यादा न मसलें।

हल्का केसर मिलाने से रंग और स्वाद दोनों बेहतर हो जाते हैं। अगर कम मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा ⅓ कप भी रख सकते हैं।