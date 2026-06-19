Peshawari chole recipe: छोले खाने के शौकीन हैं तो आपने पेशावरी छोले का नाम जरूर सुना होगा। गाढ़ी ग्रेवी, मसालों का दमदार स्वाद और खास देसी तड़के की वजह से पेशावरी छोले उत्तर भारत में काफी फेमस हैं। यह डिश अपने अनोखे मसालों और धीमी आंच पर पकाने के तरीके की वजह से अलग ही स्वाद देती है। पेशावरी छोले का संबंध पेशावर (Peshawar) से माना जाता है। विभाजन से पहले पेशावर क्षेत्र में बनने वाले मसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी वाले छोले काफी लोकप्रिय थे।

बाद में यह रेसिपी भारत के पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी पसंद की जाने लगी। पेशावरी छोले की खासियत है कि इसमें टमाटर, प्याज और साबुत मसालों के साथ चायपत्ती या चाय बैग का यूज किया जाता है। इससे छोले का रंग गहरा और स्वाद बढ़ जाता है। वहीं सामान्य छोले करी की बात करें तो यह एक उत्तर भारतीय व्यंजन है। इसका स्वाद हल्का होता है, जो आमतौर पर प्याज-टमाटर के साधारण बेस से शुरू होता है

पेशावरी छोले बनाने के लिए इन चीजों की पडे़गी जरूरत

2 कप काबुली चना

2 बड़े प्याज (बारीक कटे हुए)

3 टमाटर (प्यूरी बनाए हुए)

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

2 हरी मिर्च

1 चाय बैग या 1 बड़ा चम्मच चायपत्ती (कपड़े में बांधकर)

2 तेजपत्ता

1 दालचीनी का टुकड़ा

4-5 लौंग

2 बड़ी इलायची

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच हल्दी

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच छोला मसाला

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच तेल या घी

हरा धनिया सजाने के लिए

पेशावरी छोले बनाने की विधि

जब भी आपको पेशावरी छोले बनाने हों तो काबुली चनों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। अगले दिन इन्हें प्रेशर कुकर में चाय बैग, थोड़ा नमक और पानी डालकर 5-6 सीटी आने तक उबाल लें। इसके बाद चाय बैग निकाल दें। अब करने हैं मसाले तैयार। इसके लिए एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें।

इसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची डालकर भूनें। फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक पकाएं। इसके बाद अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक भूनें। अब बनानी है आपको ग्रेवी। इसके लिए टमाटर प्यूरी डालें। फिर हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।

मसाले को तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न होने लगे। इसके बाद छोले मिलाएं। फिर उबले हुए छोले और थोड़ा उबला हुआ पानी ग्रेवी में डाल दें। इसके बाद अब छोला मसाला और अमचूर पाउडर मिलाएं।

अब इन्हें धीमी आंच पर पकाएं। आपको छोलों को करीब 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है। ताकि मसाले अच्छी तरह चनों में समा जाएं। बीच-बीच में चलाते रहें। इसके बाद ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं और गर्मागर्म भटूरे, कुलचे, तंदूरी रोटी या जीरा राइस के साथ परोसें।