Matte lipstick shades: सही लिपस्टिक शेड आपके पूरे लुक को निखार सकता है। कई बार सिर्फ लिपस्टिक लगाने से चेहरा फ्रेश और खिला-खिला नजर आने लगता है, लेकिन गलत शेड चुनने पर यही लुक फीका भी पड़ सकता है। खासकर ऑफिस के लिए लिपस्टिक चुनते समय अक्सर समझ नहीं आता कि कौन-सा रंग प्रोफेशनल भी लगे और चेहरे पर निखार भी लाए। अगर आप भी रोज ऑफिस जाने के लिए लिपस्टिक का शेड चुनने को लेकर कंफ्यूज रहती हैं, तो यहां आपको कुछ ऐसे परफेक्ट शेड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप रोजाना लगा सकती हैं। बस लिपस्टिक खरीदते समय अपने स्किन टोन का ध्यान रखें।

न्यूड ब्राउन (Nude Brown)

लिपस्टिक का ये शेड होठों के नेचुरल कलर से मिलता-जुलता होता है। इसलिए इसे लगाने के बाद दूर से देखने पर पता भी नहीं चलता है कि आपने लिपस्टिक लगाई है। इसे आप कॉलेज या ऑफिस कहीं भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल या पेस्टल रंग के आउटफिट्स के साथ ये ज्यादा अच्छे लगते हैं।

पीच न्यूड (Peachy Nude)

ये कलर इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। यह शेड ज्यादातर सभी तरह की स्किन टोन पर अच्छा लगता है। गर्मियों में मौसम में ये रंग दिखने में बहुत सुंदर लगता है। सफेद या हल्के रंग के कपड़ों के साथ आप इसे लगा सकती हैं।

रोज़ पिंक (Rose Pink)

अगर आपको हल्के रंग पसंद हैं तो आप रोज पिंक कलर का शेड खरीद सकते हैं। ये ऑफिस जाने के लिए परफेक्ट शेड है। इससे आपको फेमिनिन लुक मिलेगा।

चेरी रेड (Cherry Red)

ऑफिस में कॉन्फिडेंट और ग्लैमर लुक पाने के लिए आप चेरी रेड कलर की लिपिस्टक खरीदें। इसे आप ऑफिस के साथ-साथ किसी पार्टी-फंग्शन में भी लगा सकती हैं।