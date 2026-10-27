फूलों के पौधे घर ही नहीं बल्कि बगीचे को भी सुंदर बना सकते हैं। यही कारण है कि लोग गमलों से लेकर क्यारियों तक तरह-तरह के फूल लगाना पसंद करते हैं। बगीचे की खूबसूरती पौधों से होती है। खासतौर पर जब इनमें रंग-बिरंगे फूल लगे हों। अगर आप अपनी बालकनी के गमलों या बगीचे को सजाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ खूबसूरत फूलों के पौधों को लगाया जा सकता है। आप गार्डन में ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जो बारहमासी हों। बारहमासी पौधे सालभर जीवित रहते हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। यहां पर कुछ बारहमासी और सदाबहार फूलों वाले पौधों से आइडिया ले सकते हैं।

बोगनवेलिया

बोगनवेलिया फूलों की कई प्रजाति मिलती हैं, जिसमें खूबसूरत फूल खिलते हैं। गमले या बगीचे में इसे आसानी से कटिंग या बीज की मदद से आसानी से उगाया जा सकता है। यह दरवाजे या बालकनी की शोभा बढ़ाने का काम करता है। यह बारहमासी पौधा है, जो सालों-साल जीवित रह सकता है। यह मौसमी पौधों की तरह सूखता नहीं है।

चांदनी

चांदनी की सुंदर और खुशबूदार फूल बगीचे को आकर्षक बना सकते हैं। यह एक सदाबहार और बारहमासी पौधा है, जिसमें सफेद फूल खिलते हैं। इस पौधे की कई प्रजाति आती हैं। दिसंबर और जनवरी की ठंड में यह पौधा कुछ पत्तियां गिरा देता है और सुप्त अवस्था में चला जाता है, लेकिन मरता नहीं है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे कम से कम 4-5 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है।

ब्लीडिंग हार्ट वाइन

यह बारहमासी बेल वाला पौधा है, जिसपर सुंदर फूल खिलते हैं। इसे गमले, बालकनी या छत पर लगाया जा सकता है। अच्छी रोशनी, पर्याप्त नमी और ठंड से बचाव करके इसे लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। एक बार लगाने पर आपको सालभर फूल मिल सकते हैं। यह पौधा नर्सरी से खरीद सकते हैं।

गुड़हल

हर दिन आपको पूजा के लिए फूल चाहिए, तो इस पौधे को घर पर लगा सकते हैं। इस छोटे-से पौधे में कई फूल खिल सकते हैं। इसमें कई सारी वैरायटी मिल जाएगी। जिनमें अलग-अलग रंगों के फूल खिलते हैं। इसमें हर साल नई फूल पत्तियां आती हैं। हालांकि सर्दियों के समय इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है।

इक्सोरा

इक्सोरा सदाबहार, बारहमासी और झाड़ीदार पौधा है, इस पर साल भर फूल आते रहते हैं। इसे रुक्मिणी या रंगन नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी आपको कई प्रजाति के पौधे मिल जाएंगे। बरसात के मौसम में इस पौधे को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अपने बगीचे में इस फूल के पौधे को शामिल कर सकते हैं।

अलमंडा

बगीचे या गमले को पीले रंग के फूलों से सजाना चाहते हैं, तो अलमंडा लगा सकते हैं। यह पौधा सदाबहार है, जिसमें गर्मी और मानसून के दौरान काफी फूल खिलते हैं। अच्छी धूप और कम देखभाल की मदद से भी इस पौधे को हरा-भरा रखा जा सकता है।