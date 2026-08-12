कुछ लोगों की आदत होती है कि वे प्लेट में परोसा गया खाना पूरी तरह खत्म करके ही उठते हैं। चाहे आखिरी निवाला हो या चावल का एक दाना, वे खाना छोड़ना पसंद नहीं करते। यह आदत सिर्फ ज्यादा भूख लगने की निशानी नहीं है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इसके पीछे बचपन की सीख, परिवार की परवरिश, खाने को लेकर सोच और रोजमर्रा की आदतें भी हो सकती हैं। हालांकि, सिर्फ इस आदत के आधार पर किसी की पूरी पर्सनैलिटी तय नहीं की जा सकती।

बचपन की सीख बन जाती है आदत

कई घरों में बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। बार-बार यही बात सुनते-सुनते यह आदत बड़े होने तक बनी रह सकती है।

हर काम पूरा करने की आदत

कुछ लोगों को कोई भी काम अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। यही सोच खाने की थाली में भी नजर आ सकती है। प्लेट में थोड़ा सा खाना बचा हो तो उन्हें लगता है कि इसे भी खत्म कर देना चाहिए।

कई बार पेट नहीं, आदत तय करती है कितना खाना है

हम हमेशा सिर्फ भूख के हिसाब से खाना नहीं खाते। कई बार प्लेट में बचा हुआ खाना देखकर उसे खत्म करने का मन करता है, भले ही पेट भर चुका हो। यानी खाना खत्म करने की आदत इतनी पक्की हो सकती है कि हम अपने शरीर के संकेतों पर कम ध्यान देने लगें।

खाना बर्बाद करने से बचते हैं

कुछ लोगों को खाना फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनके लिए यह सिर्फ भोजन की बर्बादी नहीं, बल्कि उसे उगाने, खरीदने और पकाने में लगी मेहनत को नजरअंदाज करने जैसा लग सकता है।

रूटीन और नियमों को पसंद करते हैं

रोजमर्रा की कुछ आदतें व्यक्ति की सोच का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे खाना खत्म करके ही टेबल से उठना। ऐसे लोगों को तय रूटीन और चीजों को एक क्रम में करना अच्छा लग सकता है।

खाना बर्बाद न करना अच्छी आदत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेट भर जाने के बाद भी जबरदस्ती खाना खत्म किया जाए। बेहतर है कि शुरुआत में उतना ही खाना लें, जितनी जरूरत हो। इससे न खाना बर्बाद होगा और न ही शरीर की भूख और पेट भरने के संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ेगा।