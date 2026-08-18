लहसुन का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय घर में किया जाता है। इसका मुख्य काम खाने का स्वाद बढ़ाने का होता है। अक्सर सब्जी, दाल या अन्य व्यंजन बनाते वक्त लहसुन का इस्तेमाल तड़का लगाने में किया जाता है। इसका स्वाद और खुशबू दोनों कमाल का होता है। लहसुन में कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी लहसुन को छीलने में होती है।

लहसुन को छिलना किसी झंझट भरे काम से कम नहीं है। इसका पतला छिलका उंगलियों में चिपक जाता है, छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर फैल जाते हैं और हाथों में लहसुन की तेज गंध भी रह जाती है। हालांकि, कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से लहसुन को आसानी से छिला जा सकता है। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में:

1- चाकू से छीलने का तरीका

लहसुन को चाकू की मदद से भी आसानी से छिला जा सकता है। इसके लिए लहसुन की एक कली को चॉपिंग बोर्ड पर रखें और इसके ऊपर चौड़े चाकू की सपाट हिस्से को रखते हुए हथेली से हल्का दबा दें। लहसुन को कुचलना नहीं है, छिलका टूटने पर रूक जाना है। छिलका फटने के बाद आप इसे उंगलियों की मदद से आसानी से हटा सकते हैं।

2- डिब्बे वाला तरीका

अगर लहसुन ज्यादा छीलना है, तो डिब्बे में डालकर इसके छिलके को उतारा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले लहसुन की कलियों को अलग कर लें और उन्हें ढक्कन वाले मजबूत डिब्बे में डाल दें। डिब्बे को अच्छी तरह बंद करके करीब 20 से 30 सेकंड तक जोर से हिलाएं। कलियां आपस में और डिब्बे में टकराती हैं, जिससे उनका सूखा छिलका ढीला हो जाता है। अब डिब्बे को खोलकर छिलके अलग कर लें। कुछ कलियों पर छिलका रह जाए तो उसे हाथों से साफ कर लें।

3- गुनगुने पानी वाला नुस्खा

लहसुन की कलियों को अलग करके करीब 5 से 10 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगो दें। पानी से छिलका थोड़ा नरम हो जाता है और उसे निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद पानी निकाल दें और जरूरत हो तो कलियों के दोनों सिरे थोड़ा काट लें। अब उंगलियों से छिलका आसानी से हटा सकते हैं।

4- माइक्रोवेव में रखें

अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो लहसुन की कलियों को छिलने में आसानी हो सकती है। इसके लिए लहसुन की कलियों को अलग-अलग करके माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखें और उन्हें कुछ सेकंड के लिए गर्म करें। ध्यान रहे ज्यादा गर्म नहीं करना है। हल्की गर्मी से छिलका ढीला होने लगता है, जिसे आप हाथों से आसानी से हटा सकते हैं।

5- कटोरियां आ सकती हैं काम

इसके लिए सबसे पहले लहसुन की कलियां अलग कर लें। अब इन्हें एक कटोरी में रखें और ऊपर से दूसरी कटोरी रख दें। दोनों कटोरियों को मजबूती से पकड़कर कुछ देर जोर से हिलाएं। कलियों के आपस में रगड़ने से उनका छिलका निकलने लगता है।

6- रोल करने वाला नुस्खा

लहसुन की कली को चॉपिंग बोर्ड पर रखें और हथेली के निचले हिस्से से उस पर हल्का दबाव देते हुए आगे-पीछे रोल करें। इतना दबाव दें कि छिलका थोड़ा टूट जाए। रगड़ने से सूखा छिलका ढीला हो जाता है, जिसे आप आसानी से हटा सकते हैं।

7- दोनों सिरों को काटकर छीलें

लहसुन छीलने का एक और आसान तरीका है कि उसके दोनों सिरों को काट दें। इसके लिए छोटी चाकू की मदद से दोनों सिरों को काट लें। इसके बाद उंगलियों से लहसुन का छिलका पकड़कर खींचे। छिलका आसानी से निकल सकता है। ऐसे में आप इन आसान तरीकों की मदद से लहसुन को आसानी से छील सकते हैं।

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