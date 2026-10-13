Peanut curd chutney: शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे माता के भक्त उपवास करके मैया की भक्ती कर रहे हैं। व्रत में साबूदाना वड़ा, कुट्टू की पूरी या फलाहारी पकौड़े बनाए जाते हैं। इनके साथ खाने के लिए आप मूंगफली-दही की फलाहारी चटनी बना सकते हैं। इके अलावा यहां मूंगफली और नारियल से बनी दो दूसरी फलाहारी चटनियों की रेसिपी भी हम बता रहे हैं। इन्हें घर पर कम समय में आसानी से तैयार किया जा सकता है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

½ कप भुनी हुई मूंगफली

½ कप ताजा दही

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच नींबू का रस (वैकल्पिक)

सेंधा नमक स्वादानुसार

थोड़ा-सा हरा धनिया (वैकल्पिक)

जरूरत के मुताबिक पानी

अब जानें बनाने का तरीका

चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को अच्छी तरह भून लें। ठंडा होने पर इसके छिलके हटा दें। इसके बाद मिक्सर में मूंगफली, हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालकर दरदरा या बारीक पीस लें। अब आपको पिसी हुई मूंगफली में फेंटा हुआ ताजा दही मिला देना है। फिर चटनी गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी डालकर मनचाही कंसिस्टेंसी बना लें। आखिर में नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं। आपकी फलाहारी मूंगफली-दही की चटनी तैयार है।

परोसने का तरीका: इस चटनी को साबूदाना वड़ा, कुट्टू की पूरी, आलू के फलाहारी पकौड़े या उबले आलू के साथ परोस सकते हैं।

चटनी बनाने का दूसरा तरीका

मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जरूरी चीजें

100 ग्राम मूंगफली दाने, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, सेंधा नमक स्वादानुसार, सूखा हरा धनिया या पुदीना थोड़ा-सा।

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले मूंगफल‍ी के दाने को धीमी आंच पर सेंक लें। फिर इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद छिलके उतार लें। अब मिक्सी में दाने, लाल मिर्च, नमक, जीरा व हरा धनिया या पुदीना डालकर महीन पीस लें। इस चटनी को आप सिंघाड़े की पूड़ी या राजगिरे के पराठे के साथ परोसे सकते हैं।

नारियल की चटनी

नोट करें जरूरी चीजें

ताजा नारियल- 1 कप (कद्दूकस किया)

हरा धनिया- 2 टेबल स्पून

नींबू- ½

हरी मिर्च- 2

सेंधा नमक- ½ छोटी चम्मच से ज्यादा या स्वादानुसार

अब जानें इसे कैसे बनाना है

इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दें। फिर इसमें हरी मिर्चों को मोटा-मोटा काटकर डाल दें। इसके साथ ही हरा धनिया और नींबू निचोड़कर रस और 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल दें। चटनी को पीसकर तैयार कर लें।