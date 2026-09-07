बारिश का मौसम हो और कहीं से मोर की तेज आवाज सुनाई दे, तो अक्सर लोगों के मन में एक ही बात आती है—अब बरसात होने वाली है। यही वजह है कि सदियों से मोर को बारिश का संकेत देने वाले पक्षी के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन क्या वाकई मोर को बारिश आने का पहले ही अंदाजा हो जाता है?

क्या उसकी तेज आवाज किसी तरह मौसम की भविष्यवाणी करती है? इस सवाल का जवाब थोड़ा दिलचस्प है। मोर की आवाज और बारिश के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके पीछे एक दूसरी वजह ज्यादा मायने रखती है। क्या हैं वह वजह, आइए जानें।

मोर वैसे भी काफी आवाज करने वाले पक्षी हैं

भारतीय मोर यानी काफी मुखर पक्षी होते हैं। खासतौर पर नर मोर की तेज और बार-बार सुनाई देने वाली पुकार काफी दूर तक पहुंच सकती है। मादा मोर भी अलग-अलग परिस्थितियों में आवाज निकालती हैं, खासकर खतरा महसूस होने पर।

मोर कब और कितनी बार आवाज करेंगे, यह हर समय एक जैसा नहीं रहता। मौसम, दिन का समय और प्रजनन काल जैसी चीजों का उनके व्यवहार पर असर पड़ता है। सुबह और शाम के समय भी इनकी आवाजें ज्यादा सुनाई दे सकती हैं।

फिर बारिश से क्यों जुड़ गया मोर का बोलना?

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मोरों का प्रजनन काल और मानसून का एक ही समय पर आना हो सकती है।

भारत के कई हिस्सों में मोरों का प्रजनन मौसम मानसून के आसपास होता है। इस दौरान नर मोर मादा को आकर्षित करने और सामाजिक व्यवहार के तहत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जाहिर है, जब वे ज्यादा सक्रिय होंगे तो उनकी आवाजें भी ज्यादा सुनाई देंगी।

अब इसी समय आसमान में बादल छाना और बारिश होना भी आम बात है। ऐसे में लोगों को मोर की आवाज और बारिश के बीच सीधा संबंध महसूस होने लगा।

यानी आसान भाषा में कहें तो मोर जरूरी नहीं कि बारिश की भविष्यवाणी कर रहा हो। वह ऐसे समय में ज्यादा आवाज कर रहा होता है, जब बारिश का मौसम भी चल रहा होता है।

क्या पक्षियों को मौसम में बदलाव का अहसास होता है?

यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है कि मौसम में बदलाव का असर पक्षियों के व्यवहार पर पड़ सकता है। तापमान, नमी, हवा और वायुमंडलीय दबाव जैसे पर्यावरणीय बदलाव कई पक्षियों की एक्टिविटी और आवाजों को प्रभावित कर सकते हैं।

दूसरे पक्षियों पर हुई रिसर्च में भी मौसम और उनकी आवाजों के बीच संबंध देखने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए, 2024 में Animal Behaviour जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सल्फर-क्रेस्टेड कॉकटू के व्यवहार को देखा गया। रिसर्च में पाया गया कि इन पक्षियों की कुछ खास ‘रेन कॉल्स’ ज्यादा नमी और थोड़े कम तापमान वाले हालात में अधिक सुनाई दीं। हालांकि, अध्ययन में यह प्रमाण नहीं मिला कि उनकी आवाज मौजूदा वायुमंडलीय दबाव के कारण ही निकलती थी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यही प्रक्रिया मोरों में भी साबित हो चुकी है। मोरों के बारे में ऐसा कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे बारिश आने से पहले उसे भांपकर जानबूझकर आवाज लगाते हैं।

बारिश में मोर का ‘डांस’ भी इसी कहानी का हिस्सा है

मोर के बारिश में नाचने की तस्वीर तो आपने जरूर देखी होगी। इसे भी अक्सर बारिश से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसके पीछे भी मोर का प्रजनन व्यवहार अहम भूमिका निभाता है।

प्रजनन काल में नर मोर अपने शानदार पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनका प्रदर्शन और गतिविधियां काफी बढ़ जाती हैं। चूंकि यह समय भारत में मानसून के आसपास भी पड़ता है, इसलिए मोर के पंख फैलाने और बारिश के बीच संबंध लोगों की कल्पना में और मजबूत होता गया।

यही वजह है कि ‘बारिश में मोर का नाचना’ भारतीय लोकमानस में एक खूबसूरत तस्वीर बन गया है।

तो क्या मोर बारिश आने का संकेत देता है?

सीधी बात यह है कि मोर की आवाज को बारिश की पक्की भविष्यवाणी मानने का फिलहाल कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

मोर स्वभाव से ही काफी आवाज करने वाले पक्षी हैं। प्रजनन काल में उनकी गतिविधियां और आवाजें बढ़ जाती हैं और यही समय मानसून का भी होता है। इसलिए दोनों घटनाएं अक्सर एक साथ दिखाई देती हैं।

हां, मौसम में होने वाले बदलाव पक्षियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मोर बारिश आने वाली है, यह पहले से ‘जान’ लेते हैं—ऐसा विज्ञान ने अभी साबित नहीं किया है।

इसलिए अगली बार बारिश से पहले मोर की आवाज सुनाई दे तो इसे मौसम का अलार्म समझने के बजाय उसके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा मानना ज्यादा सही होगा।