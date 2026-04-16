दिल्ली से देहरादून का सफर अब काफी आसान हो गया है। दरअसल, यात्रियों के लिए 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग तो यातायात के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में अब दिल्ली से देहरादून जाने में 2.5 से तीन घंटे का समय लगेगा। देहरादून के पास कई ऐके हिल स्टेशन हैं, अपने खूबसूरत वादियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर हैं। अन्य हिल स्टेशन के मुकाबले यहां पर भीड़ भी कम होती है। ऐसे में आप यहां पर वीकेंड या फिर किसी भी दिन घूमने का प्लान बना सकते हैं। ये जगहें सोलो ट्रैवलिंग के लिए मशहूर हैं।

1- धनौल्टी

अगर आप नए दिल्ली-देहरादून एक्स्प्रेसवे से देहरादून जा रहे हैं तो वहां से धनौल्टी घूमने जा सकते हैं। यह हिल स्टेशन अपने शांत वादियों के लिए मशहूर है। देहरादून से यह जगह करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां देवदार और चीड़ के घने जंगल, ठंडी साफ हवा के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं।

2- चकराता

सोलो ट्रेवलिंग के लिए चकराता जा सकते हैं। यह देहरादून से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से यहां तक पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। यहां आप टाइगर फॉल्स और घने जंगलों के बीच शांत वातावरण में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।

3- कनाताल

कनाताल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां की शांत वादियां में रैपलिंग और ट्रैकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। अन्य हिल स्टेशन के मुकाबले यहां पर कम भीड़ रहती है। देहरादून से कनाताल 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

4- ऋषिकेश

गर्मियों के मौसम में लोग राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए खूब जाते हैं, देहरादून से यह जगह सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर है। ऐसे में आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे और फिर वहां से करीब 1 घंटे में ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। यहां आप गंगा किनारे घाटों पर बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं।

5- लैंडौर

मसूरी से थोड़ी दूरी पर स्थित लैंडौर एक बेहद ही खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। यहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। देहरादून से यहां आप 1 से 2 घंटे में आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आपको साफ रास्ते, ब्रिटिश काल की पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी।

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