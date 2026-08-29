Peace Lily Plant Care: पीस लिली एक खूबसूरत इंडोर प्लांट है जो घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ आसपास हरियाली का अहसास भी देता है। इसे कई लोग घर पर लगाना पसंद करते हैं। इसकी हरी पत्तियां और सफेद फूल कमरे को आकर्षक लुक देते हैं। जिसकी वजह से इसे घर ही नहीं बल्कि ऑफिस डेस्क पर भी रखना पसंद किया जाता है। हालांकि कई बार इसकी पत्तियां अचानक नीचे की ओर झुकने लगती हैं और पौधा मुरझाया हुआ नजर आता है। ऐसे में लोग इसे ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं, जबकि हर बार मुरझाने की वजह पानी की कमी हो यह जरूरी नहीं है। मिट्टी, धूप, तापमान और नमी जैसे कई कारण पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपका पीस लिली का पौधा बार-बार मुरझा रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है।

पौधे की देखभाल का तरीका

पीस लिली में जब मिट्टी बहुत ज्यादा सूख जाती है, तो इसकी पत्तियां नीचे की ओर झुकने लगती हैं और पौधा मुरझाया हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में उंगली से मिट्टी की नमी चेक करें। अगर मिट्टी सूखी महसूस हो रही है, तो पौधे को पानी दे सकते हैं। पौधे की पत्तियों और मिट्टी में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। ये संकेत उनकी देखभाल की जरूरत को समझने में मदद कर सकते हैं।

मौसम के अनुसार करें देखभाल

गर्मी में पीस लिली का पौधा तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दियों की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है। गर्मी में तापमान अधिक होने के कारण पौधे की मिट्टी जल्दी सूख सकती है। वहीं, सर्दियों में पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है लेकिन घर के अंदर की सूखी हवा की वजह से मिट्टी जल्दी सूखने की संभावना रहती है। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार मिट्टी की नमी जरूर चेक करें। पीस लिली का पौधा कुछ समय तक पानी के बिना रह सकता है, लेकिन बार-बार पानी की कमी से इसकी पत्तियां सिरे से भूरी पड़ सकती हैं।

कमरे में नमी का ध्यान रखें

पील लिली को बहुत ज्यादा सूखा वातावरण पसंद नहीं है। खासकर गर्मी या लंबे समय तक चलने वाले पंखे और एसी की हवा के कारण आसपास की नमी कम हो सकती है। ऐसे में पत्तियां सिरे से सूखी और भूरी नजर आ सकती हैं। पौधे को एसी के बिल्कुल सामने रखने से बचें। अगर पौधे को कमरे में रख रहे हैं, तो इसकी नमी बनाए रखने के तरीकों पर भी ध्यान दें।

ज्यादा पानी देने से बचें

पीस लिली के पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें। बहुत गीली मिट्टी में पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। जिसकी वजह से जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व और नमी नहीं सोख पातीं, जिसकी जरूरत पील लिली को बढ़ने के लिए होती है। जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर पील लिली का पौधा सूख सकता है।

पीस लिली को लंबे समय तक स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए पानी निकलने वाले पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें। साथ ही गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। मिट्टी में अपनी उंगलियां डालकर देखते रहें और पानी तभी दें जब ऊपर की एक या दो इंच मिट्टी सूखी हो।