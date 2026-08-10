सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा सिंदूर होता है। इन दिनों गर्मी-उमस की वजह से पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे में अक्सर महिलाएं पसीने की वजह से सिंदूर माथे पर फैलने या बहने की समस्या से परेशान रहती हैं। इस मौसम में सिंदूर को संभालकर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पसीना आने के बाद यह फैल जाता है या उसकी लकीर अपनी जगह से बिगड़ जाती है। इससे मेकअप और पूरा लुक दोनों खराब नजर आ सकते हैं।

ऐसे में आपको सिंदूर को लंबे समय तक साफ-सुथरा और अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए लगाने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। हालांकि यह बात समझ लीजिए कि सिंदूर को पूरी तरह sweat-proof बनाने का कोई घरेलू तरीका नहीं है, लेकिन नीचे दिए गए टिप्स पसीने और नमी के कारण जल्दी फैलने की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं।

सिंदूर लगाने से पहले मांग को अच्छी तरह सुखाएं

कई लोग जल्दबाजी में नहाने के तुरंत बाद या गीली मांग में सिंदूर लगा लेते हैं। यह आदत बदल लें। इस बात को समझिए बालों और मांग के आसपास की त्वचा में नमी होने पर सिंदूर आसानी से चिपक सकता है और बाद में फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए नहाने के बाद पहले बालों और मांग को अच्छी तरह सुखा लें। अगर माथे पर पसीना या नमी है तो साफ टिश्यू से हल्के हाथों से थपथपाकर उसे सुखाएं। इसके बाद ही सिंदूर लगाएं।

सिंदूर लगाने से पहले हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं

अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंदूर लंबे समय तक अपनी जगह पर रहे तो सिंदूर लगाने से पहले हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। आपकी त्वचा बहुत ऑयली है या माथे पर जल्दी पसीना आता है तो मांग के आसपास बहुत हल्की मात्रा में ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि मांग के आसपास हल्के हाथ से पाउडर लगाएं। अतिरिक्त पाउडर झाड़ दें और फिर सिंदूर की पतली परत लगाएं।

सिंदूर की मोटी परत लगाने की गलती न करें

कई बार सिंदूर को ज्यादा गाढ़ा और गहरा दिखाने के लिए महिलाएं एक ही जगह पर बार-बार सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन मोटी परत पसीने या नमी के संपर्क में आने पर आसानी से फैल सकती है। इसलिए पहले पतली और साफ लाइन बनाएं। जरूरत लगे तो सूखने के बाद थोड़ी-सी दूसरी परत लगाएं। खासकर लिक्विड सिंदूर इस्तेमाल करते समय एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट न लगाएं।

इन बातों का रखें ध्यान

सिंदूर लगाने के बाद उसे कुछ देर सेट होने दें। अगर लाइन कहीं से खराब हो गई है तो पूरी तरह सूखने के बाद ही कॉटन बड से किनारे को साफ करें। अगर कोई भी हैक फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा केवल छोटे हिस्से पर लगाकर देख सकता है। बहुत ज्यादा पसीना आने वाले दिन लिक्विड या लॉन्ग-लास्टिंग फॉर्मूला वाला सिंदूर चुन सकती हैं, लेकिन पैक पर दिए निर्देशों को जरूर देखें।