Parsi New Year 2022: 16 अगस्त से पारसी नववर्ष ‘नवरोज’ की शुरुआत, 3 हजार साल से भी पुराना है इतिहास

Parsi New Year, 2022 Navroz Mubarak , Parsi New Year 2022 In August Know History And Significance: भारत के अलावा और भी कई अन्य देशों में पारसी लोग अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें ईरान, पाकिस्तान, बहरीन आदि देश शामिल हैं।

पारसी नव वर्ष 2022, Parsi New Year 2022: पारसी समुदाय के लोगों के अनुसार यह दिन प्रकृति प्रेम का उत्सव है। file photo

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.