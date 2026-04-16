बच्चों हों या बड़े लगभग हर किसी को चटपटा खाना पसंद आता है। खासकर स्ट्रीट फूड्स का तो अपना अलग ही मजा होता है, उनका स्वाद, खुशबू और मसालों का अनोखा मेल लोगों को बार-बार खाने के लिए आकर्षित करता है। इन्हीं में से एक है पापड़ कोन चाट, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। अक्सर जब शाम के समय हल्की-फुल्की भूख लगती है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। ऐसे में आप पापड़ कोन चाट बना सकते हैं।

इसे बनाने में न ज्यादा मेहनत लगती है और न ही ज्यादा समय। कुछ ही मिनटों में आप घर पर ही बाजार जैसा स्वाद तैयार कर सकते हैं। इस चाट में आप अपनी मनपसंद की सामग्री जैसे उबले आलू, प्याज टमाटर, चटनी, सेव और मसाले डाल सकते हैं। कुरकुरे पापड़ के कोन में भरी यह चटपटी चीजें इसे और भी स्वादिष्ट बनाती हैं। इसे आप किटी पार्टी, बर्थडे या किसी भी खास मौके पर इसे आसानी से सर्व किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि क्या है।

चटपटी पापड़ कोन चाट बनाने की सामग्री (4 लोगों के लिए)

2 पापड़

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

4 बड़े चम्मच हरा धनिया (कटा हुआ)

चाट मसाला (स्वादानुसार)

2 बड़े चम्मच बूंदी

2 कप नमकीन

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

2 बड़े चम्मच नींबू का रस

काला नमक स्वादानुसार

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

पापड़ कोन चाट बनाने की सबसे आसान विधि

स्टेप 1: सब्जियां काटें

सबसे पहले प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर बारीक-बारीक काट लें। अब इन्हें एक बड़े बाउल में डाल दें।

स्टेप 2: स्टफिंग तैयार करें

अब इस बाउल में अपनी पसंद का नमकीन डालें। इसमें आलू भुजिया, बॉम्बे मिक्स, खट्टा-मीठा या कोई भी नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया, काला नमक, चाट मसाला और बूंदी डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं।

स्टेप 3: पापड़ भूनें और कोन बनाएं

अब पापड़ को आधा काट लें। एक नॉन-स्टिक तवे पर इन्हें हल्का-हल्का सेक लें, जब तक ये कुरकुरे न हो जाएं। जैसे ही पापड़ सिक जाएं, तुरंत उसे कोन का आकार दें और कुछ सेकंड तक हाथ से पकड़कर रखें, ताकि वह उसी शेप में सेट हो जाए।

स्टेप 4: सर्व करने का तरीका

अब तैयार पापड़ कोन में बनाई गई चटपटी स्टफिंग भरें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा और चाट मसाला या हरा धनिया डाल सकते हैं। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं।

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