रात के बचे हुए चावल को फेंकने के बजाए उससे कई सारी स्वादिष्ट डिश तैयार कर सकते हैं। दरअसल, अक्सर घरों में चावल ज्यादा बन जाने पर वह बच जाता है, जिसे लोग फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन बचे हुए चावल से बंगाल की पारंपरिक डिश पांता भात बना सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय और स्वादिष्ट डिश में से एक है। गर्मियों के लोग इसे खास तौर पर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने के साथ ही पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है।

पांता भात बनाने के लिए बचे हुए चावल को रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है, जिससे उसमें हल्की खमीर प्रक्रिया (फर्मेंटेशन) शुरू हो जाए। सुबह इस चावल को मसालों और सब्जियों के साथ मिलाकर स्वादिष्ट पांता भात तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है।

पांता भात बनाने की सामग्री

1 कप बचे हुए बासी चावल

1 गिलास ठंडा पानी

2-3 चम्मच दही

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

4-5 लहसुन की कलियां

1-2 उबले हुए आलू

1-2 चम्मच सरसों का तेल

नमक स्वादानुसार

2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च

नींबू स्लाइस

बचे हुए चावल से पांता भात बनाने की आसान विधि

सबसे पहले बचे हुए चावल को मिट्टी के बर्तन या किसी बाउल में डालें और उसमें एक गिलास ठंडा पानी डाल दें।

इसे रातभर या कम से कम 6-8 घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह हल्का फर्मेंट हो जाए।

अब गैस पर तवा चढ़ाकर मध्यम आंच पर उसे गर्म करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर कश्मीरी लाल मिर्च को हल्का भून लें।

भुनी हुई मिर्च को प्लेट में निकालकर उसमें नमक डालें और अच्छे से मैश कर लें।

उसी तवे पर थोड़ा और तेल डालें और उसमें कटा हुआ प्याज और लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसे भी निकालकर मैश करें, फिर उसमें उबले हुए आलू मिलाकर चोखा तैयार करें और उसकी छोटी-छोटी बॉल बना लें।

अब फर्मेंट किए हुए चावल को एक बाउल में निकालें और उसमें 2-3 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिलाएं। ऊपर से बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालें। आखिर में तैयार आलू चोखा की बॉल, नींबू के स्लाइस और 2-4 बूंद सरसों का तेल डालकर सर्व करें।

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