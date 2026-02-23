Cleaning ceiling fan hack: गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में घरों में पंखे चलने शुरू हो गए है। सर्दियों में पंखे बंद रहने की वजह से कई बार इनकी सफाई को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब जब पंखे चलेंगे तो इनकी सफाई होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कम मेहनत में पंखे पर जमा काली धूल-चिकनाई को हटा पाएंगे। Ceiling Fan को साफ करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। हम आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप मिनटों में ही बड़ी आसानी से पुराने से पुराने पंखों से धूल और चिकनाई को हटा पाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में।

तकिया कवर

पंखे पर जमे गंदगी को साफ करने के लिए आप पुराने तकिए के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तकिए के कवर को पंखे की एक ब्लेड के ऊपर डालें। इसके बाद धीरे-धीरे उसे बाहर की तरफ खींचें। इससे सारी धूल कवर के अंदर आ जाएगी। पंखा अगर बेड या सोफे के जस्ट ऊपर लगा है तो इससे वो भी गंदे नहीं होंगे।

क्लीनिंग डस्टर

अगर आप बिना कुर्सी या टेबल पर चढ़े पंखा साफ करना चाहते हैं तो आपको क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको गंदगी हटाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले बाल्टी में पानी, विनेगर और डिटर्जेट मिलाकर घोल तैयार करें। इसमें डस्टर को भिगाकर निचोड़कर पंखे को साफ करें।

सिरका और पानी

पंखे पर ज्यादा चिकनाई और धूल जमा है तो आप सिरका और पानी से घोल बनाकर उसे चमका सकते हैं। सिरके में डिटर्जेंट मिक्स करें। इसके बाद हल्का सा पानी डालकर घोल बनाएं। इसे पंखे पर लगाएं और स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें। कुछ देर इसे पंखे पर लगा रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से साफ कर लें।

नींबू और डिटर्जेंट

पंखे को चमकाने के लिए आप नींबू और डिटर्जेंट का यूज करें। गुनगुने पानी में नींबू और डिटर्जेंट मिलाएं। पंखे को इससे साफ करें। थोड़ी देर बाद कपड़े को पानी में भिगाकर साफ कर लें।