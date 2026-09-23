भारतीय महिलाओं के गहनों में चांदी के कई आइटम होते हैं। पायल, बिछिया, अंगूठी, चेन, कड़ा से लेकर ब्रेसलेट तक जैसे चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। इसके साथ ही चांदी के बर्तन भी आते हैं। समय के साथ चांदी के आभूषण और बर्तन जब काले हो जाते हैं तो इसे साफ करने के लिए लोग कई तरह का घरेलू नुस्खा अपनाते हैं। लेकिन कई नुस्खे चांदी के आभूषणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि, कुछ नुस्खे हैं जिनकी मदद से काली पड़ चुकी चांदी को साफ किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

हाल ही में ‘मास्टरशेफ इंडिया’ की पूर्व विजेता पंकज भदौरिया ने घर में आसानी से मिलने वाली चीजों की मदद से काली पड़ चुकी चांदी की ज्वेलरी और बर्तनों को साफ करने का एक आसान तरीका बताया है। उन्होंने बताया, “काली पड़ी चांदी की ज्वेलरी या बर्तनों को साफ करने के लिए मेरी यह आसान रसोई की तरकीब आजमाएं। चांदी को गर्म पानी में नमक और बेकिंग सोडा डालकर भिगो दें।” उनके अनुसार, बेकिंग सोडा और नमक चांदी और एल्युमिनियम के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान में मदद करते हैं। चांदी पर काली परत जमने के लिए जिम्मेदार सल्फर, जिसे सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है, चांदी से अलग होकर एल्युमिनियम से जुड़ जाता है। इससे चांदी साफ हो जाती है।

कितना कारगर है एल्युमिनियम फॉयल और बेकिंग सोडा

अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह नुस्खा वाकई काम करता है और क्या चांदी की हर चीज को साफ करने के लिए यह तरीका सुरक्षित है। इस बारे में जयपुर स्थित पर्ल एकेडमी के प्रोडक्ट डिजाइन विभाग के प्रमुख कुमार डाल ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि यह तरीका काम करता है और इसके पीछे रसायन विज्ञान भी है। हालांकि, उनका कहना है कि चांदी की हर चीज को साफ करने के लिए यह तरीका सही नहीं है। डाल बताते हैं, “जब काली पड़ी चांदी गर्म पानी, बेकिंग सोडा और नमक के घोल में एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में आती है, तो ‘आयन एक्सचेंज’ नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है।” एल्युमिनियम, चांदी की तुलना में ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। इसलिए सल्फर चांदी की बजाय एल्युमिनियम से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में चांदी की सतह पर मौजूद सल्फर एल्युमिनियम फॉयल में चला जाता है। इसके कारण फॉयल पर हल्के पीले या भूरे रंग के दाग भी पड़ सकते हैं।

डाल के मुताबिक, इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि इसमें चांदी की असली धातु कम नहीं होती। इस प्रक्रिया में चांदी की धातु की कोई परत नहीं हटती। इसके विपरीत, पॉलिश करने पर हर बार चांदी की बेहद पतली परत घिसकर हट जाती है।”

क्या चांदी की हर ज्वेलरी पर यह तरीका आजमा सकते हैं

यह तरीका सामान्य चांदी की सादी ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कुछ खास तरह की ज्वेलरी और चांदी के सामान पर इस तरीके को आजमाने से बचना चाहिए। इन चीजों पर न आजमाएं यह तरीका

एंटीक चांदी की ज्वेलरी

ऑक्सीडाइज्ड चांदी की ज्वेलरी

सिल्वर-प्लेटेड सामान

मोती जड़ी ज्वेलरी

ओपल

फिरोजा

मूंगा

नाजुक डिजाइन वाली या गोंद से चिपककर लगाए गए पत्थरों वाली ज्वेलरी

एंटीक और ऑक्सीडाइज्ड चांदी पर उसके खास लुक और डिजाइन को बनाए रखने के लिए गहरे रंग की परत दी जाती है। इस रासायनिक प्रक्रिया से यह परत हट सकती है और ज्वेलरी का असली लुक बदल सकता है। चांदी की पतली परत चढ़े सामान को भी इससे नुकसान हो सकता है। डाल बताते हैं, “सिल्वर-प्लेटेड सामान पर रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण छोटे-छोटे गड्ढे पड़ सकते हैं या रंग असमान रूप से बदल सकता है।”

रत्न जड़ी चांदी की ज्लेवरी का क्या करें

डाल के मुताबिक, गर्मी और इस रासायनिक घोल से नाजुक रत्नों को नुकसान पहुंच सकता है। मोती, ओपल, फिरोजा और मूंगा जैसे रत्न धुंधले पड़ सकते हैं, उनमें दरार आ सकती है या उनकी चमक और गुणवत्ता खराब हो सकती है। ज्वेलरी में रत्न को पकड़कर रखने वाली सेटिंग भी प्रभावित हो सकती है। वह कहते हैं, गोंद से चिपकाकर लगाए गए रत्न ढीले हो सकते हैं।”

इसलिए कीमती, एंटीक या भावनात्मक रूप से खास ज्वेलरी को साफ कराने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। विशेषज्ञ ज्वेलरी की धातु, उसकी फिनिश, उसमें लगे रत्न और उसकी बनावट को देखकर यह तय कर सकते हैं कि उसे साफ करने का कौन सा तरीका सही रहेगा।

रोजाना इस्तेमाल होने वाली चांदी को कैसे साफ करें

डाल के मुताबिक, चांदी को साफ करने के लिए हल्के डिशवॉशिंग साबुन और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद साफ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा दें। अगर चांदी पर दाग या कालापन बना रहता है, तो सिल्वर-पॉलिशिंग कपड़े या उस तरह की चांदी के लिए बताए गए खास सिल्वर क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए।

एल्युमिनियम फॉयल, बेकिंग सोडा और नमक वाला तरीका सादी चांदी की कुछ चीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अगर ज्वेलरी में रत्न लगे हैं, खास तरह की फिनिश है, चांदी की परत चढ़ी है, वह एंटीक है या उसकी कीमत ज्यादा है, तो इस तरीके से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से हुई बातचीत के दौरान मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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