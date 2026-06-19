अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं या सादा पानी पीने का मन नहीं करता है तो थोड़ा संभल जाइए। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है। तेज गर्मी और पसीने के कारण शरीर से पानी तेजी से निकलता है। ऐसे में पानी कम होने से शरीर में कई तरह से समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप भी प्लेन वाटर पीने से बचते हैं, तो पानी में कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। इससे पानी ज्यादा रिफ्रेशिंग लग सकता है।

नींबू

पानी में आप नींबू के 1-2 स्लाइस या कुछ बूंदें रस की मिलाकर पी सकते हैं। इससे स्वाद के साथ-साथ ताजगी मिलती है। गर्मियों में रिफ्रेशिंग महसूस होता है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा नींबू मिलाने से कुछ लोगों को एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

खीरा

आपको सादा पानी पीना अच्छा नहीं लगता तो उसमें खीरे के पतले स्लाइस डालकर पी सकते हैं। इसे डालने से पानी का स्वाद हल्का और ताजगीभरा हो जाता है। यह गर्मियों में ठंडक का एहसास देता है। कई लोग इसे डिटॉक्स वॉटर के रूप में भी पीते हैं।

पुदीना

आप पानी में 4-5 ताजी पुदीने की पत्तियां डालकर भी पी सकते हैं। इससे खुशबू और स्वाद बेहतर होता है। साथ ही गर्मी में ताजगी महसूस होती है।

तरबूज

सादा पानी पीने का मन न हो तो आप उसमें तरबूज के छोटे टुकड़े डालकर पी सकते हैं। इससे पानी में हल्की मिठास आ सकती है। यह बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित कर सकता है।

अदरक

आप पानी में अदरक के 1-2 पतले स्लाइस भी काटकर डाल सकते हैं। इससे पानी को अलग स्वाद मिलता है। इतना ही नहीं कुछ लोग इसे सुबह पीना पसंद करते हैं। बहुत अधिक अदरक सभी लोगों को सूट नहीं करता। इसलिए सावधानी बरतें।

तुलसी

आप पानी में 3-4 तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हैं। इससे पानी में हल्की प्राकृतिक खुशबू आ सकती है। साथ ही पानी को अलग स्वाद देती है। कई लोग इसे हर्बल फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

पानी में चीनी या मीठे सिरप मिलाने से बचें। फलों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। फ्लेवर्ड पानी को बहुत देर तक कमरे के तापमान पर न रखें। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमर: फ्लेवर्ड पानी सामान्य हाइड्रेशन का एक तरीका है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या, डाइट या एलर्जी की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।