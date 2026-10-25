उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी हवाएं हर किसी का मन मोह लेती हैं। अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून के साथ बिताना चाहते हैं और प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं, उत्तराखंड के पंगोट गांव जा सकते हैं। यह नैनीताल के पास स्थित एक छोटा-सा पहाड़ी गांव है जो अपनी हरियाली, शांत वातावरण और पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है।

अगर आपको जंगलों में घूमना, पक्षियों को देखना, पहाड़ों के नजारों को कैमरे में कैद करन और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो आप पंगोट जा सकते हैं। यह जगह नैनीताल से 15-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए नैनीताल से पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। रास्ते में घने जंगल, घुमावदार सड़कें और पहाड़ों के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं।

क्या है खास

पंगोट घने जंगलों और पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आसपास बांज, ओक और रोडोडेंड्रॉन जैसे पेड़ों वाले जंगल मिलते हैं। सुबह के समय पक्षियों की आवाजें और पहाड़ियों के बीच फैली हरियाली इस जगह को खास बनाती हैं। यहां आने वाले पर्यटक कई तरह के पहाड़ी पक्षियों को देखने की कोशिश करते हैं। यहां आसपास कई जगहें भी हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं।

1- किलबरी पक्षी अभयारण्य

पंगोट के आसपास स्थित किलबरी का इलाका घने जंगलों और कई तरह के स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। सुबह के समय यहां पक्षियों को देखने और उनकी तस्वीरें लेने का अच्छा अवसर मिलता है।

2- हिमालय दर्शन

हिमालय की ऊंची चोटियों को देखने के लिए हिमालय दर्शन एक अच्छा पड़ाव माना जाता है। साफ मौसम में यहां से दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे सकती हैं। पंगोट जाते या वहां से लौटते समय यहां कुछ देर रुक सकते हैं।

3- स्नो व्यू पॉइंट

अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती को ऊंचाई से देखना चाहते हैं, तो स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं। साफ दिन में यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा देखने को मिलता है। यहां तक सड़क या रोपवे से पहुंच सकते हैं।

4- नैनी झील

नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील पहाड़ों से घिरी हुई है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और साथ ही झील के किनारे टहल सकते हैं। शाम के समय आसपास की रोशनी और पहाड़ों के बीच झील का नजारा काफी मनमोहक लगता है।

5- सारियाताल

अगर आप शांत वातावरण के बीच खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखना चाहते हैं, तो सारियाताल जा सकते हैं। पहाड़ियों और हरियाली के बीच स्थित यह छोटी झील सुकून से समय बिताने के लिए अच्छी जगह है।

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