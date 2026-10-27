आजकल दीपक सिर्फ पूजा-पाठ के दौरान जलाया जाता है। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी तब दीपक से घर को रोशन भी किया जाता था। घर में दीपक जलाने के लिए रुई की बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा-पाठ हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, रुई की बत्ती और तेल या घी से दीपक जलाना आम बात है।

लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है, जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी पारंपरिक रूप से दीये की बत्ती के विकल्प के तौर पर किया जा सकता हो? इस पौधे को पांडव बत्ती (Pandavara Batti) के नाम से जाना जाता है। इसके नाम और इस्तेमाल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जो इसे दूसरे पौधों से अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

क्या है पांडव बत्ती का पौधा?

पांडव बत्ती का वैज्ञानिक नाम Callicarpa tomentosa है। यह एक झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में उगने वाला पौधा है। इसकी पत्तियों पर महीन रोएं पाए जाते हैं। पौधे में हल्के बैंगनी रंग के फूल और छोटे, गहरे रंग के फल भी लगते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में यह पाया जाता है।कर्नाटक में इसे पांडवरा बत्ती के नाम से जाना जाता है।

कैसे इस्तेमाल होती हैं इसकी पत्तियां?

पांडव बत्ती के पौधे की खासियत इसका पारंपरिक इस्तेमाल है। कुछ वनस्पति संबंधी विवरणों में इसकी रोएंदार कलियों और पौधे के हिस्सों का इस्तेमाल तेल के दीये में बत्ती के विकल्प के रूप में किए जाने का जिक्र मिलता है। कुछ जगहों पर इसकी पत्तियों पर तेल लगाकर उन्हें जलाने की परंपरा भी है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पौधे की पत्तियां बिना तेल के अपने आप जल सकती हैं या रुई की तरह हर परिस्थिति में काम करती हैं। दरअसल, बत्ती के रूप में इस्तेमाल के लिए तेल का होना अहम है। इसलिए इसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी को समझते समय पौधे के अलग-अलग हिस्सों और स्थानीय परंपराओं के बीच अंतर करना जरूरी है।

क्यों पड़ा पांडव बत्ती नाम?

इस पौधे के नाम के पीछे एक लोकमान्यता भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव इस पौधे का इस्तेमाल रोशनी करने के लिए करते थे। इसी कहानी से इसका नाम पांडवरा बत्ती पड़ा माना जाता है।

क्या इसकी पत्तियों से कपूर जैसी खुशबू आती है?

पांडव बत्ती के बारे में कपूर जैसी खुशबू आने की बात भी कही जाती है। हालांकि, वनस्पति संबंधी जानकारी से इस खास दावे की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध वनस्पति संबंधी स्रोतों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। पौधे की पहचान और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी के लिए वनस्पति विशेषज्ञ की सलाह लें।