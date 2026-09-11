दाल या सब्जी, कढ़ी-लौकी या फिर दही में ऐसा तड़का लगाना चाहती हैं, जिससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएं? तो तरह-तरह के मसाले डालकर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आपको एक मसाला बनाकर रख लेना चाहिए। यह मसाला चुटकी भर डालने से कढ़ी, दाल से लेकर कई तरह की सब्जियों में स्वाद कई गुना बढ़ सकता है। इसे 5 मसालों के खास मिश्रण से तैयार किया जाता है।

जिसे तेल में डालकर तड़का लगाया जाता है। इसका नाम है ‘पंचफोरन’ मसाला। इसका इस्तेमाल खासतौर पर बंगाली और पूर्वी भारतीय व्यंजनों में खूब किया जाता था। हालांकि अब इसे हर जगह लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत है कि एक साथ पांच मसालों की खुशबू और स्वाद खाने में अलग ही जायका ले आते हैं। आइए जानते हैं पंचफोरन में कौन-कौन से मसाले पड़ते हैं, इसे घर पर कैसे तैयार करें और किन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

सबसे पहले जानें क्या होता है पंचफोरन?

पंचफोरन पांच साबुत मसालों का मिश्रण है। इसे अलग से पीसने की जरूरत नहीं होती। खाना बनाते समय गर्म तेल या घी में पंचफोरन डालकर तड़का लगाया जाता है। गर्म तेल में पड़ते ही मसाले चटकने लगते हैं और उनकी खुशबू तेल में उतर जाती है, जिससे पूरी डिश का स्वाद बदल जाता है।

अब जानिए पंचफोरन में कौन-कौन से 5 मसाले पड़ते हैं?

मेथी दाना

कलौंजी

जीरा

काली सरसों के दाने

सौंफ

नोट कर लें घर पर पंचफोरन कैसे बनाएं?

इसे बनाने के लिए पांचों मसालों को साफ करके बराबर मात्रा में लें। फिर किसी सूखे बर्तन में इसे अच्छी तरह मिला लें। इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें और जरूरत के हिसाब से तड़के के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी खास मसाले का स्वाद ज्यादा पसंद है, तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकती हैं। हालांकि, पहली बार पंचफोरन बना रही हैं तो पांचों मसालों को लगभग बराबर मात्रा में लेकर शुरुआत करना आसान रहेगा।

किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं पंचफोरन?

दाल में: अगर आप सिंपल सी दाल में स्वाद का तड़का लगाना चाहते हैं तो गर्म तेल में पंचफोरन चटकाकर दाल में डालें। इससे उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

कढ़ी में: आप कढ़ी में भी पंचफोरन का तड़का लगा सकते हैं। इसे तेल में चटकाकर कढ़ी में डाल सकते हैं।

बैंगन की सब्जी में: आप बैंगन की सब्जी का भी स्वाद बढ़ाने के लिए इसे डाल सकते हैं। बैंगन की सूखी या मसालेदार सब्जी में पंचफोरन अच्छा स्वाद देता है।

लौकी और दही की सब्जी में: लौकी या दही से बनने वाली कुछ सब्जियों में भी इसका तड़का लगाया जाता है।

मछली की डिश में: पूर्वी भारत में पंचफोरन का इस्तेमाल मछली की कई तैयारियों में किया जाता है। इससे ग्रेवी में खास खुशबू और स्वाद आता है।

इसके अलावा आलू, कद्दू और दूसरी सब्जियों में भी अपनी पसंद के अनुसार पंचफोरन का तड़का लगाया जा सकता है। अलग-अलग क्षेत्रों और व्यंजनों में इसके इस्तेमाल का तरीका और मसालों का अनुपात थोड़ा अलग हो सकता है।