Palak Sidhwani as Sonu: सब टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) पिछले काफी समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो के कलाकार अपनी एक्टिंग और कॉमिक टाईमिंग के लिए जाने जाते हैं। शो के सभी किरदारों को दर्शकों से परिवार के सदस्यों जैसा प्यार मिलता है। कई सालों से यह शो दर्शकों का सबसे मनपसंद रहा है, इसलिए इस शो के कलाकारों को भी बहुत पसंद किया जाता है।

खासतौर पर शो की जान यानी ‘टप्पू सेना’ ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। टप्पू सेना के सभी किरदारों को दर्शक अपने परिवार के बच्चों जैसा प्यार दे ते हैं। इन्हीं किरदारों में से एक हैं सोनालिका भिड़े उर्फ सोनू का किरदार। बीते कुछ सालों में सोनू का किरदार कई बार बदला गया है। लेकिन फिलहाल शो में सोनू का किरदार पलक सिधवानी (New Sonu of TMKOC Real Name) निभा रही हैं। खबरों की मानें तो उन्हें इस रोल में खासा पसंद भी किया जा रहा है।

शो का हिस्सा बनने पर जताई थी खुशी – मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का हिस्सा बनने पर पलक बहुत खुश हुई थीं। इस शो ने उन्हें एक नई पहचान दी है। उनके करीबियों की मानें तो पलक के पिता का यह सबसे पसंदीदा शो है और वह भी बहुत खुश हैं कि पलक इस शो का हिस्सा बन गई हैं।

स्क्रिन पर पहले भी आई हैं नजर – पलक इस शो से पहले भी स्क्रिन पर नजर आ चुकी हैं। उन्हें अपने भाई को देखकर टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में आने की इच्छा हुई थी। उन्होंने ‘गूगल’ और ‘अमूल बटर’ आदि के एड में काम किया है। साथ ही 2019 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरिज ‘होस्टेजेस’ में भी उन्हें देखा गया था।

एक दिन की कितनी लेती हैं फीस – खबरों के मुताबिक पलक सिधवानी (Palak Sidhwani) एक एपिसोड की 30 से 35 हजार फीस लेती हैं। शो का हिस्सा बनने पर पलक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो इस शो में सोनू के किरदार में फिट होने के लिए पूरी मेहनत करेंगी और ऐसा ही हुआ। आज दर्शक उन्हें खूब प्यार देते हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो