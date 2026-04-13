सुबह हो या शाम… चाय की चुस्की लिए बिना कुछ लोगों का काम नहीं चलता है। ऐसे में सिर्फ चाय पीने की बजाय बहुत सारे लोग इसके साथ कुछ न कुछ खाना पसंद करते हैं। ऐसे में आप घर में मुठ्ठी भर पालक में बेसन और चावल का आटा मिलाकर कुरकुरे पालक के मुरुक्कू बना सकते हैं। यह हेल्दी स्नैक्स आप लंबे समय तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। दक्षिण भारतीय यह स्नैक खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है। पालक आयरन, विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ऐसे में इससे बनी चकली या मुरुक्कू बेहतरीन हल्के और ग्लूटेन फ्री नाश्ते का विकल्प हो सकते हैं।

पालक मुरुक्कू बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप चावल का आटा

1/2 कप बेसन

2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल

1/2 टीस्पून जीरा

चुटकी भर हींग

1 टीस्पून मक्खन

1/4 कप पानी

तेल जरूरत अनुसार

नमक स्वाद अनुसार

पालक के पेस्ट के लिए सामग्री

मुट्ठी भर पालक

2 हरी मिर्च

1/4 कप पानी

बनाने का तरीका

पालक मुरुक्कू बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर जार में पालक को धोकर साफ करके डालें। फिर उसमें हरी मिर्च और पानी डालकर ब्लेंड कर लें। इसके बाद एक बर्तन में चावल का आटा, बेसन, रोस्टेड चना दाल, जीरा, हींग, नमक, मक्खन, पानी और पालक का पेस्ट डालें। सभी चीजों के मिक्स करते हुए मुलायम आटा गूंथ लें।

इसके बाद मुरुक्कू बनाने वाली मशीर में स्टार मोल्ड सेट करें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आटा डालें। अब एक बेटर पेपर पर चकली या मुरुक्कू को फैलाते जाएं। अगर आप चकलियों को डीप फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो कड़ाही में तेल गरम करें।

मुरुक्कू को सुनहरा होने तक तलें। वहीं इसे पूरी तरह हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर के लिए ट्रे पर चकलियां फैलाएं। अब इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 20-25 मिनट तक बेक करें।

इन बातों का रखें ध्यान

मुरुक्कू को तेल में डालते समय तेल गरम होना चाहिए। चकली का रंग बदले बिना उसे कुरकुरा बनाने के लिए मध्यम और धीमी आंच पर पकाएं। अगर आप मुरुक्कू को ठीक से नहीं पकाएंगे, तो वह अंदर से नरम रहेगा। बाद में इतना सख्त हो जाएगा कि उसे चबाना मुश्किल होगा। कुरकुरापन पाने के लिए इसे अच्छी तरह से पकाएं।