गर्मियों के मौसम में हल्की, ठंडी और पेट को आराम देने वाली डिश ज्यादा पसंद की जाती है। इसके लिए कई लोग दही चावल खाते हैं जो पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप दही चावल को कुछ अलग ट्विस्ट देना चाहते हैं तो पखाला भात रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ओडिशा की इस फेमस डिश को गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है जो पेट को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ स्वाद में भी लाजवाब होता है। इस पारंपरिक डिश को ओडिशा के अलावा भारत के पूर्वी हिस्सों में भी चाव से खाया जाता है।

बंगाल में इसे पांता भात के नाम से जाना जाता है। यह वजन कम करने, पाचन दुरुस्त करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या रहती है तो इसे खाना फायदेमंद हो सकता है। कम समय में तैयार होने वाली हेल्दी डिश ट्राई करना चाहते हैं तो पखाला भात रेसिपी बेहतरीन ऑप्शन साबित होगी।

पखाला भात की खासियत

पखाला भात सिर्फ एक डिश नहीं है बल्कि यह ओडिशा की संस्कृति और पहचान का भी हिस्सा मानी जाती है। खासतौर पर इसे गर्मियों में खाया जाता है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। पके हुए चावल को पानी में भिगोकर इसे तैयार किया जाता है। यह शहर और गांव दोनों जगहों पर खूब खाया जाता है। यही वजह है कि हर साल 20 मार्च को ओडिशा में पखाला दिवस मनाया जाता है। यह डिश स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

सामग्री

उबले हुए चावल – 2 कप

दही- 1/2 कप

पानी

नमक- स्वादानुसार

अदरक- 1 इंच

प्याज- 1 कप

हरी मिर्च – 1

तेल- 2 चम्मच

सूखी लाल मिर्च- 3 से 4

हरा धनिया- 2 चम्मच

पखाला भात बनाने का तरीका

पखाला भात को आमतौर पर एक दिन पहले के बचे हुए चावल से बनाया जाता है, जो रात भर भिगोकर रखे जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में उबले हुए चावल और पानी को डालकर कुछ देर रख दें। अब इसमें दही डालकर मिलाएं ताकि यह फर्मेंट हो जाए और इसमें खटास भी आ जाए। इसे करीब 3 से 5 घंटे तक रखें। अब इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया अदरक, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिला दें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बारीक कटा धनिया, खीरा और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे पारंपरिक तौर पर आलू के भर्ता या चोखा के साथ सर्व किया जाता है।

आलू का चोखा बनाने का तरीका

इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई, प्याज और लहसुन को भून लें। जब ये पक जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लें। यह मिश्रण जब ठंडा हो जाए तो इसे हाथों से क्रश कर लें। अब इसमें पका हुआ आलू, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे आप पखाला भात के साथ सर्व कर सकते हैं।