सैलरी आने का इंतजार हर किसी के बड़ी ही बेसब्री से रहता है। लेकिन अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा और खुद भी महसूस किया होगा कि क्रेडिट होते ही पता नहीं चलता कि पैसा कहां-कहां निकल गया। खासतौर पर उन लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है और उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी होती हैं।

घर के जरूरी खर्चों के अलावा कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बाहर का खाना तो कभी अचानक आया कोई खर्च महीने का बजट बिगाड़ देता है। अगर महीने के आखिर में अक्सर यही शिकायत रहती है कि “पता ही नहीं चला पैसा कब खत्म हो गया”, तो सैलरी आते ही कुछ छोटे फैसले आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए कोई मुश्किल बजट बनाने की जरूरत नहीं, बस महीने की शुरुआत में ये 7 काम कर लें। इससे महीने के आखिर में पैसों की किल्लत दूर करने में मदद मिल सकती है।

सैलरी आते ही करें ये 7 काम

सबसे पहले सेविंग वाला पैसा अलग करें

सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले सेविंग के लिए पैसे अलग कर लें। जो रकम बचती है उसे सेव करने की बजाय, सैलरी आते ही तय रकम अलग करना आपकी मदद कर सकता है। फिर बचे पैसे से महीने का खर्च चलाएं।

अगले 30 दिनों के बड़े खर्च पहले लिखें

बिजली-पानी के बिल, EMI, स्कूल फीस, दवाइयां या कोई जरूरी भुगतान—इनका पैसा शुरुआत में ही अलग कर दें। अगर कोई बड़ा खर्च है उसके पहले ही नोट कर लें। उसी हिसाब से प्लानिंग करें। इससे बाद में अचानक बड़ा खर्च बजट नहीं बिगाड़ेगा।

पूरे महीने का ‘खर्च वाला पैसा’ एक सीमा में रखें

जरूरी खर्चों के बाद जो रकम बचती है, उसे 4 हिस्सों में बांट दें—हर हफ्ते के लिए एक हिस्सा। इससे महीने के शुरुआती दिनों में ज्यादा खर्च करने से बचेंगे।

पिछले महीने का एक बेकार खर्च पकड़ें

पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं। बस देखें कि पिछले महीने किस एक चीज पर पैसा खर्च हुआ जिसे आसानी से टाला जा सकता था। इस महीने उसी एक खर्च को कम करने का लक्ष्य रखें।

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 24 घंटे का नियम लगाएं

सैलरी आते ही मनपसंद चीजें खरीदने की बजाय गैर-जरूरी खरीदारी को एक दिन के लिए रोक दें। अगले दिन भी जरूरत लगे तभी खरीदें।

छोटे डिजिटल खर्चों की सफाई करें

ऐसे ऐप या सब्सक्रिप्शन देखें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हर महीने पैसे कट रहे हैं। एक बार की सफाई से आगे का खर्च रुक सकता है।

महीने के आखिर के लिए छोटी रकम बचाकर रखें

पूरी सैलरी को महीने के 30 दिनों में खर्च करने की योजना न बनाएं। थोड़ी रकम ‘लास्ट वीक बफर’ के तौर पर अलग रखें, ताकि महीने के आखिरी दिनों में अचानक खर्च आने पर सेविंग न तोड़नी पड़े।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दिए गए सुझाव व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, आय और खर्च के अनुसार अलग-अलग असर डाल सकते हैं। किसी भी निवेश या बड़े वित्तीय फैसले से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।