ब्लाउज में बिना ब्रा के सपोर्ट और आकार (shape) के लिए आजकल बहुत सारी महिलाएं पैडेड वाले ब्लाउड पहनना पसंद करती हैं। साड़ी से लेकर लहंगे तक के ब्लाउज में पैड लगे होते हैं। इससे बेहतर कवरेज मिलती है। इसके साथ ही डीप नेक या बैकलेस डिजाइन वाले ब्लाउज में भी यह सपोर्ट के लिए लगाए जाते हैं। यह शरीर को स्ट्रक्चर्ड लुक देते हैं।

कुछ महिलाएं महंगे पैडेड फैंसी ब्लाउज को 2 से 3 बार पहनकर ही ड्राई क्लीन करवाती हैं। बार-बार इसे ड्राई क्लीन करवाने में काफी पैसा खर्च होता है। घर में सही तरीके से न धोने से यह खराब हो जाते हैं। इसे घर में धोते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। गर्मी में पसीना बहुत आता है। ऐसे में स्किन इन्फेक्शन और बदबू की दिक्कत होती है। आइए जानें घर में पैडेड ब्लाउड कैसे धोएं? ऐसा करने से आपको फैंसी वर्क वाला ब्लाउज को भी लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पैडेड ब्लाउज धोने के टिप्स (Padded Blouse Washing Tips)

पसीने के दाग को इस तरह हटाएं

पैडेड ब्लाउज पर अगर पसीने का दाग लग गया है तो आपको सबसे पहले उसे हटाना चाहिए। इसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट लें। उसे दाग वाली जगह पर थोड़ा सा डालें। फिर हल्के हाथ से रब करते हुए दाग साफ करने की कोशिश करें। ब्लाउज का ज्यादा रगड़े नहीं।

घर पर इस तरह धोएं पैडेड ब्लाउज

पैडेड ब्लाउज को कभी भी भूलकर वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। इससे ब्लाउज में लगे पैड पूरी तरह खराब हो सकते हैं। हमेशा पैडेड ब्लाउज हो या फिर ब्रा उन्हें हल्के हाथों से धोएं। पैडेड ब्लाउज को गर्म पानी से न धोएं। गर्म पानी की वजह से पैड्स ढीले और खराब हो सकते हैं। इसलिए ब्लाउज को धोने के लिए नॉर्मल पानी यूज करें। पानी में हल्का लिक्विड डिटर्जेंट डालें। पानी में डुबोएं और थोड़ी देर बाद बाहर निकालकर साफ पानी से धोएं।

धोने के बाद पैडेड ब्लाउज को इस तरह सुखाएं

पैडेड ब्लाउज को वॉशिंग मशीन में न सुखाएं। न ही उसे जोर से निचोड़ें। इससे पैड की शेप खराब हो सकती है। पैडेड ब्लाउज को सुखाने के लिए इसे टॉवल के बीच में रखें। फिर हल्का सा दबाएं। ऐसा करने से अतिरिक्त पानी निकल जाएगा। इसे धूप सीधे न सुखाएं। छांव में उल्टा करके डालें। इसे स्टोर करके समय भी सावधानी बरतें। पैड की शेप बनाए रखने के लिए आप इनमें कोई गोल चीज रख सकती हैं।