छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर लोग पहाड़ों या किसी समुद्र किनारे जाते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर अब भी काफी कम पर्यटक पहुंचते हैं। यहां आप शहर के शोर-शराबे से दूर शांत माहौल में सुकून के पल बिता सकते हैं। इन्हीं में से एक पचमढ़ी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का नजारा कमाल का होता है। आप 3-4 दिनों की छुट्टियों में यहां घूमने जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में क्या-क्या खास है और कैसे पहुंचे।

पचमढ़ी को हरियाली से घिरी पहाड़ियां, झरने, घने जंगल, गुफाएं, और शानदार सनसेट पॉइंट इसे बेहद खास बनाते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे ‘सतपुड़ा की रानी’ भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा पचमढ़ी मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशनों में से एक है। मानसून के बाद यहां का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। पहाड़ों पर छाई हरियाली, बादल और झरनों का बहता पानी आपके ट्रिप को यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं इसके आसपास की खूबसूरत जगहों के बारे में:

1- धूपगढ़

ऐसा कहा जाता है कि पचमढ़ी की यात्रा धूपगढ़ देखे बिना अधूरी मानी जाती है। यह सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान है जहां से आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य काफी मनमोहक होता है।

2- पांडव गुफाएं

पचमढ़ी के आसपास खूबसूरत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक पांडव गुफाएं भी हैं। मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान पचमढ़ी में स्थित इन गुफाओं में शरण ली थी।

3- बी फॉल

पचमढ़ी में आपको सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि झरनों का भी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। यहां पर बी फॉल झरना है जो घने जंगलों के बीच स्थित है। यहां पानी चट्टानों से नीचे गिरता हुआ बेहद खूबसूरत नजर आता है। जंगलों के बीच स्थित इस झरने के चारों तरफ फैली हरियाली का नजारा भी काफी मनमोहक होता है

4- जटाशंकर गुफा

जटाशंकर गुफा धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृश्य से खास है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो चट्टानों के बीच बनी है। यहां प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों और शिवलिंगों के कारण इसका धार्मिक महत्व है। मध्य प्रदेश पर्यटन के अनुसार, मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी स्थान पर शरण ली थी। यहां के प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखाई देती है। यहां का वातावरण काफी शांत और ठंडा रहता है।

5- हैंडी खोह

पचमढ़ी के पास ही घने जंगलों के बीच हैंडी खोह एक गहरी घाटी है, जिसका नजारा काफी शानदार होता है। यहां चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली देखने को मिलती है। इसके अलावा आप अप्सरा विहार, रजत प्रपात, चौरागढ़ और महादेव हिल्स भी घूमने जा सकते हैं।

कैसे पहुंचें

ट्रेन: पचमढ़ी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। पिपरिया से टैक्सी या बस के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है।

हवाई अड्डा: नजदीकी प्रमुख एयरपोर्ट भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा है, जो पचमढ़ी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा पचमढ़ी पहुंचा जा सकता है।

सड़क मार्ग: भोपाल जबलपुर, नर्मदापुरम और पिपरिया जैसे शहरों से पचमढ़ी जुड़ा हुआ है। आप कार, टैक्सी या बस से यहां पहुंच सकते हैं।

यह भी पढ़ें

पहाड़ों के बीच बसी है खूबसूरत पातालकोट घाटी, जानें कहां है और कैसे जाएं

