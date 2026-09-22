पहाड़ों पर घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद माना जाता है। अक्टूबर में मानसून लगभग खत्म हो जाता है। मानसून के बाद मौसम साफ होने लगता है और कई पहाड़ी इलाकों की हरियाली देखने लायक होती है। ऊंचे इलाकों में हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दिन में भी मौसम सुहावना रहता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां अक्सर लोग शिमला, मनाली और कसौली जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं। लेकिन यहां भीड़ अधिक होती है। ऐसे में आप उन जगहों पर सुकून भरे पल बिता सकते हैं जहां भीड़ कम होने के साथ-साथ ही वातावरण भी काफी शांत रहता है।

पब्बर वैली

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ऊपरी हिस्से में स्थित पब्बर वैली अपने शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। पब्बर नदी के आसपास फैली यह घाटी रोहड़ू, चिड़गांव और आसपास के छोटे पहाड़ी गांवों के कारण खास है। घाटी में जगह-जगह सेब के बाग दिखाई देते हैं। अक्टूबर में यहां दिन का मौसम सुहावना होता है और रात में हल्की ठंड रहती है।

चांशल घाटी

भीड़ से दूर ऊंचे पहाड़ों और खुले आसमान के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो चांशल घाटी जा सकते हैं। यह लगभग 3,755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यहां खुले घास के मैदान और पहाड़ों का नजारा दिल को सुकून देने वाला होता है।

जांजेहली

हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती और गांव का शांत जीवन देखना है तो जांजेहली घाटी जा सकते हैं। यह मंडी जिले में स्थित है। यहां देवदार और ओक के जंगल, हरे मैदान, पहाड़ी ढलानों पर बने घर और खेत देखने को मिलते हैं। यहां शिकारी देवी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जिसका नजारा काफी मनमोहक होता है।

करसोग घाटी

हिमाचल की पुरानी संस्कृति, मंदिरों और प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखना है तो करसोग घाटी जा सकते हैं। यह इलाका सेब के बागों, घने जंगलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। करसोग में कामाक्षा देवी मंदिर, ममलेश्वर महादेव और महूनाग प्रमुख मंदिर हैं।

शोजा

शोजा एक छोटा और शांत पहाड़ी गांव है। यहां पर्यटकों की चहल-पहल कम देखने को मिलती है। यह गांव देवदार के घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अक्टूबर के महीने में न यहां ज्यादा ठंड रहती है और न ही गर्मी। सुबह के वक्त सूर्योदय का नजारा भी काफी मनमोहक होता है।

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