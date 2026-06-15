नजर का चश्मा हो या धूप का चश्मा आजकल यह फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सेलिब्रिटीज तक, हर कोई अलग-अलग फ्रेम्स के साथ अपने लुक को खास बना रहा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन चश्मा खरीदते समय अक्सर लोग फ्रेम का रंग और डिजाइन देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन फेस शेप पर ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि महंगा फ्रेम खरीदने के बाद भी लुक उतना अच्छा नहीं लगता।

सबसे स्टाइलिश फ्रेम वही होता है जो आपके फेस शेप के साथ मैच करे। अगर आपका फेस शेप ओवल है, तो आपके पास कई तरह के फ्रेम्स चुनने का ऑप्शन है। सही फ्रेम आपके फीचर्स को निखार सकता है, जबकि गलत फ्रेम पूरे लुक को बिगाड़ सकता है। जानिए ओवल फेस के लिए सही ऑप्शन।

सबसे पहले जानें ओवल फेस की पहचान करने का तरीका

चेहरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा होती है। इनका माथा और जॉलाइन लगभग समान चौड़ाई के होते हैं। चिन गोल और सॉफ्ट दिखती है।

ओवल फेस वाले खरीदें इस तरह के फ्रेम

रेक्टैंगुलर फ्रेम

यह चेहरे को अधिक स्ट्रक्चर्ड लुक दे सकते हैं। साथ ही प्रोफेशनल और स्मार्ट अपीयरेंस के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर आपका फेस ओवल है तो आप इन्हें ऑफिस और डेली वियर दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्क्वायर फ्रेम

चेहरे की सॉफ्ट लाइन्स के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। इन्हें पहनने से ओवल शेप वाले चेहरे के लोगों को थोड़ा अधिक डेफिनिशन लुक मिल सकता है। जो लोग बोल्ड और मॉडर्न लुक पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है।

वेफेयरर फ्रेम

इस तरह के फ्रेम ओवल शेप वाले लोग कैजुअल और फॉर्मल दोनों आउटफिट्स के साथ मैच करके पहन सकते हैं। यह ओवल फेस पर सबसे सेफ ऑप्शन में से एक होता है।

कैट-आई फ्रेम

ओवल शेप वाली महिलाओं में यह डिजाइन ज्यादा फेमस है। यह चेहरे को एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देते हैं। इतना ही नहीं यह आंखों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

एविएटर फ्रेम

यह क्लासिक और टाइमलेस डिजाइन में मिल जाएंगे। ओवल फेस वाले लोगों पर यह वैलेंस शेप की वजह से सूट करते हैं। इन्हें सनग्लास के रूप में काफी पसंद किया जाता है।

खरीददारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

स्किन टोन के हिसाब से फ्रेम का का कलर चुनना बेहतर माना जाता है। इतना ही नहीं न्यूट्रल रंग (ब्लैक, ब्राउन, टॉर्टोइज) ज्यादातर लोगों पर अच्छे लगते हैं। फैशन स्टेटमेंट के लिए ब्लू, ग्रीन या ट्रांसपेरेंट फ्रेम भी चुने जा सकते हैं। इसके साथ ह ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले वर्चुअल ट्राय-ऑन फीचर का इस्तेमाल करें। जिन लोगों का चेहरा ओवल होता है उन्हें बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटा फ्रेम खरीदने से बचना चाहिए। फ्रेम की चौड़ाई चेहरे के सबसे चौड़े हिस्से के बराबर या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इनके ऊपर एक्स्ट्रा-ओवरसाइज फ्रेम कम अच्छे लग सकते हैं।