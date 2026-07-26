नवाबों का शहर लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और खास तहजीब के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे इस शहर की कई ऐसी चीजें हैं, जो इसे खास पहचान दिलाती हैं। इन्हीं में से एक चिकनकारी भी है जो सिर्फ कढ़ाई नहीं, बल्कि लखनऊ की पहचान, शान और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अपनी बारीक हाथ की कारीगरी, शानदार डिजाइनों और शाही अंदाज के लिए मशहूर चिकनकारी का इतिहास मुगल काल से जुड़ा माना जाता है।

चिकनकारी अपने बेहद महीन और हाथ से की जाने वाली कढ़ाई के लिए जानी जाती है। इसमें फूल-पत्तियों, बेल-बूटों और पारंपरिक डिजाइनों को सफेद या रंगीन धागों से कपड़े पर उकेरा जाता है। चिकनकारी न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में कई बार असली चिकनकरी कपड़े नहीं मिलते। मशीन से भी बनाए गए सूट व साड़ी मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं असली चिकनकारी कपड़े की पहचान करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में।

1- डिजाइन

चिकनकार सूट या साड़ी के डिजाइन को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह असली है या नहीं। दरअसल, असली चिकनकारी में फूल, पत्तियां, बेल-बूटे और जाली जैसे पारंपरिक पैटर्न बेहद बारीकी से बनाए जाते हैं। इन डिजाइनों में गहराई और उभरा हुआ दिखाई देता है। वहीं, मशीन से की गई कढ़ाई अक्सर एक जैसी और बिल्कुल साफ नजर आती है।

2- धागे और कपड़े

चिकनकारी सूट या साड़ी की पहचान आप धागे और कपड़े को भी देखकर कर सकते हैं। आमतौर पर असली चिकनकारी में अच्छी गुणवत्ता वाले कॉटन, मलमल, लिनन, सिल्क, जॉर्जेट या शिफॉन जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। धागे भी मुलायम और मजबूत होते हैं, जो लंबे समय तक टिके रहते हैं।

3- जाली से करें पहचान

चिकनकारी की सबसे खास पहचान उसकी हाथ से बनाई गई जाली होती है। यह इतनी बारीक होती है कि मशीन उतना बेहतर बनाना संभव नहीं होता है। हाथ से बनाई गई असली जाली में कपड़े के धागों को काटे बिना उन्हें अलग-अलग करके जाली बनाई जाती है। मशीन से बनी जाली अक्सर एक जैसी और कम प्राकृतिक नजर आ सकती है।

4- टांकों को देखकर लगाएं पता

चिकनकारी के कपड़े पर लगे टांकों को देखकर भी असली की पहचान कर सकते हैं। असली चिकनकारी को हाथ लगाने पर कढ़ाई में हल्का उभार और महीन टेक्सचर महसूस होता है। वहीं, मशीन से बनी कढ़ाई अक्सर ज्यादा सपाट और कठोर महसूस हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ की चिकनकारी को GI टैग प्राप्त है। ऐसे में खरीदारी करते समय कपड़े के टैग को देख सकते हैं।

5-कीमत और पीछे का हिस्सा

हाथ से बनी चिकनकारी तैयार करने में कई दिन या कई सप्ताह तक का समय लग सकता है। इसलिए असली चिकनकारी की कीमत सामान्य मशीन-एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों से अधिक होती है। इसके साथ ही असली चिकनकारी हाथ से बनने के चलते, कपड़े के पीछे धागों की हल्की गांठें, ढीले धागे या अनियमित सिलाई दिखाई दे सकती है।

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