इडली दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्तों में से एक है। मुलायम, स्पंजी और हल्की इडली को आमतौर पर नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पचने में भी आसान होती है। आज इडली पूरे भारत में पसंद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें भारत से बाहर इंडोनेशिया तक फैली हुई हैं?

कहां से आया इडली का विचार?

फूड हिस्टोरियन्स के अनुसार, इडली की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत मौजूद हैं। प्रसिद्ध फूड हिस्टोरियन के. टी. अचाया के अनुसार, मॉडर्न इडली की उत्पत्ति इंडोनेशिया में हुई थी। उन्होंने अपने शोध में बताया कि इंडोनेशिया में ‘केडली’ नामक एक फर्मेंटेड चावल की डिश बनाई जाती थी, जो इडली जैसी थी।

माना जाता है कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बीच ट्रेड और कल्चरल रिलेशन काफी मजबूत थे। उस समय भारतीय व्यापारी और रसोइए इंडोनेशिया गए और वहां की फूड ट्रेडिशन्स से प्रभावित हुए। संभव है कि उन्होंने वहां इस्तेमाल होने वाली फर्मेंटेशन तकनीकों को भारत लाकर स्थानीय सामग्री के साथ अपनाया हो।

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इडली का उल्लेख

हालांकि इडली जैसी डिश का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। 920 ईस्वी के कन्नड़ ग्रंथ ‘वड्डाराधने’ में ‘इद्दलिगे’ नामक व्यंजन का जिक्र है। वहीं 11वीं शताब्दी के ग्रंथ ‘लोकोपकार’ और 12वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ ‘मानसोल्लास’ में भी इडली जैसी डिश का वर्णन मिलता है।

लेकिन इन शुरुआती व्यंजनों में आधुनिक इडली की तरह चावल और उड़द दाल का मिश्रण, लंबी फर्मेंटेशन प्रोसेस और भाप में पकाने की तकनीक नहीं थी। यही कारण है कि इतिहासकार मानते हैं कि आज की इडली समय के साथ विकसित हुई।

कैसे बनी आधुनिक इडली?

प्राचीन समय में इडली मुख्य रूप से उड़द दाल से बनाई जाती थी। बाद में चावल को इसमें शामिल किया गया और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया। इससे इडली का स्वाद और बनावट दोनों में सुधार हुआ। धीरे-धीरे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में यह नाश्ते का अहम हिस्सा बन गई। आज की मुलायम और फूली हुई इडली सदियों की कुकिंग ट्रेडिशन्स और कल्चरल एक्सचेंज का परिणाम मानी जाती है।

दक्षिण भारत की संस्कृति में इडली का महत्व

इडली सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और धार्मिक आयोजनों में इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। कई परिवारों में इडली बनाने की ट्रेडिशनल मेथड पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपी जाती हैं। मेहमानों को इडली परोसना आतिथ्य और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि यह व्यंजन दक्षिण भारत की पहचान बन चुका है।

इडली क्यों है इतनी हेल्दी?

इडली को दुनिया के सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट में गिना जाता है। इसमें मौजूद चावल और उड़द दाल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण इसमें अच्छे बैक्टीरिया विकसित होते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

इडली में वसा (फैट) की मात्रा कम होती है और यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाने पर इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी शामिल हो जाते हैं, जिससे यह एक कंप्लीट और बैलेंस्ड फूड बन जाता है।

इडली बनाने की पारंपरिक विधि

इडली बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को अलग-अलग भिगोया जाता है। इसके बाद इन्हें पीसकर बैटर तैयार किया जाता है और रातभर फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है। फर्मेंटेशन के बाद बैटर को खास इडली बनाने वाले बर्तन में डालकर भाप में पकाया जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक इडली मेकर और मॉडर्न स्टीमर के कारण इसे बनाना और भी आसान हो गया है।

विश्व इडली दिवस

इडली की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 30 मार्च को ‘विश्व इडली दिवस’ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में चेन्नई से हुई थी। तब से यह दिन इडली प्रेमियों के लिए खास अवसर बन गया है।

Also Read

कभी दवा की तरह बिकता था बोतलबंद पानी, जानिए इसका दिलचस्प इतिहास और कब हुई इसकी शुरुआत