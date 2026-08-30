मानसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाने से बचना चाहिए। इस दौरान मौसम कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही कई बार भूस्खलन के चलते आवागमन बाधित भी हो जाता है। भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जहां आप मानसून के दौरान छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। इन्हीं में से एक ओरछा भी है। मध्य प्रदेश में स्थित यह जगह दिल्ली से करीब 480 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बेतवा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है।

ओरछा 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं की राजधानी हुआ करता था जिसके चलते आज भी यह जगह अपने किलों, महलों, मंदिरों, छतरियों और बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले वीकेंड के मौके पर इस खूबसूरत जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आइए जानते हैं ओरछा के बारे में और इसके आसपास किन-किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

1- ओरछा किला और महल

अगर ओरछा घूमने जाएं तो यहां का किला और महल देखने जरूर जाएं। बेतवा नदी के बीच बने द्वीप पर स्थित यह परिसर बुंदेला स्थापत्य (बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष भवन निर्माण कला) की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल जैसे प्रमुख भवन देख सकते हैं। राजा महल की दीवारों और छतों पर बने चित्रों में धार्मिक कथाओं की झलक देखने को मिलती है। जहांगीर महल अपनी विशाल संरचना, बुर्जों और मेहराबों के लिए जाना जाता है।

2- राम राजा मंदिर

ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर में भगवान राम की पूजा सिर्फ भगवान के रूप में नहीं, बल्कि राजा के रूप में की जाती है। मंदिर से जुड़ी परंपरा के अनुसार भगवान राम को यहां राजा का दर्जा प्राप्त है और उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाता है।

3- चतुर्भुज मंदिर

ओरछा आने वाले पर्यटकों के बीच चतुर्भुज मंदिर अपने शानदार वास्तुकला के कारण प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राम राजा मंदिर के पास स्थित चतुर्भुज मंदिर अपनी ऊंची और भव्य संरचना के कारण दूर से ही दिखाई देता है।

4- बेतवा नदी

सुकून के पल बिताने के लिए बेतवा नदी के किनारे कुछ देर तक बैठ सकते हैं। सुबह और शाम के समय यहां का नजारा कमाल का होता है। नदी के आसपास का प्राकृतिक वातावरण और दूर से दिखाई देती ऐतिहासिक इमारतों का दृश्य काफी मनमोहक होता है। साथ ही आप बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

5- बुंदेला राजाओं की छतरियां

बेतवा नदी के किनारे बनी ओरछा की छतरियां शहर की ऐतिहासिक संरचनाओं में शामिल हैं। ये बुंदला शासकों की स्मृति में बनाई गई हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी किनारे एक साथ दिखाई देने वाली इन ऊंची छतरियों का नजारा काफी शानदार होता है।

6- लाडपुरा खास गांव

ओरछा के पास स्थित लाडपुरा खास गांव भी घूमने जा सकते हैं। यहां आपको बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन को करीब से देखने का अनुभव मिलता है। इस दौरान आप स्थानीय भोजन, साइकिंलिंग और रात में रुक भी सकते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बुंदेली संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है।

7- झांसी

झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झांसी अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा से झांसी की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। यहां आप झांसी का किला, महल और संग्रहालय देखने जा सकते हैं। यहां की हर गली और स्मारक रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बयां करते हैं।

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