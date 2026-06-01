संतरा और कीनू दोनों में ही विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। यह दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए कई लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। दोनों ही फलों का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। संतरे और किन्नू भारत में सबसे लोकप्रिय खट्टे फलों में से दो हैं, जो न केवल अपने मीठे और खट्टे स्वाद के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि दोनों में क्या अंतर होता है और किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, आइए इन सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं।

किन्नू थोड़ा बेहतर

हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉ. टी एन के सूर्यप्रकाश कहते हैं, संतरे और किन्नू दोनों ही विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। किन्नू में आमतौर पर थोड़ी अधिक मात्रा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्नू एक संकर खट्टा फल है जिसमें प्राकृतिक रूप से अधिक अम्लता होती है।

विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊतकों की मरम्मत और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी पोषक तत्व है। डॉ. सूर्यप्रकाश के अनुसार, किन्नू की ज्यादा अम्लता के कारण ये संतरे की तुलना में विटामिन सी को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख पाते हैं। इससे इनकी क्षमता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह अंतर न के बराबर है। दोनों ही फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं।

यह भी है जरूरी फैक्ट

संतरे और किन्नू में विटामिन की मात्रा मौसम और भंडारण की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। डॉ. सूर्यप्रकाश बताते हैं, “विटामिन सी का स्तर आमतौर पर सर्दियों में अधिक होता है, जो दोनों फलों का मौसम होता है। समय के साथ, भंडारण में विटामिन सी की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। कमरे के तापमान पर रखे फल तेजी से पोषक तत्व खो देते हैं, जबकि रेफ्रिजरेशन विटामिन सी को लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद करता है।”

विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊतकों की मरम्मत और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। डॉ. सूर्यप्रकाश के अनुसार, “किनो की अधिक अम्लता के कारण ये संतरे की तुलना में विटामिन सी को बेहतर ढंग से संरक्षित रख पाते हैं, जिससे इनकी क्षमता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हालांकि, यह अंतर नगण्य है और दोनों ही फल इस आवश्यक विटामिन के उत्कृष्ट स्रोत हैं।”

सही फल का चुनाव आपकी पाचन क्षमता पर निर्भर

जिन लोगों का पेट संवेदनशील होता है या जिन्हें एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, उनके लिए खट्टे फलों का चुनाव अहम हो सकता है। डॉ. सूर्यप्रकाश कहते हैं, संतरे पेट के लिए हल्के होते हैं और आमतौर पर एसिडिटी से ग्रस्त लोगों को आसानी से पच जाते हैं। किन्नू पौष्टिक होते हैं, लेकिन अधिक अम्लीय होते हैं और संवेदनशील व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है। सही फल का चुनाव आपकी पाचन क्षमता और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार

संतरे और किन्नू दोनों में विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और आहार फाइबर जैसे कई पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह पूरे स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डॉ. सूर्यप्रकाश कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा किन्नू में थोड़ी अधिक होती है। दोनों फल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संतुलित आहार में इनमें से किसी एक या दोनों को शामिल करना फायदेमंद होता है।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी या विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा पर आधारित है। कोई भी आहार शुरू करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श लें।