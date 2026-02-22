संतरा खाने के बाद अक्सर लोग इसके छिलके को फेंक देते हैं। हालांकि, इन्हीं छिलकों से आप घर पर फेस पैक आसानी से तैयार कर सकते हैं। दरअसल, संतरे के छिलके में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा की सफाई करने और हल्की टैनिंग कम करने में मदद कर सकते हैं।

संतरे के छिलके से बनाएं पाउडर

संतरे के छिलके से फेस पैक बनाने से पहले उसका पाउडर बनाना जरूरी होता है। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को अच्छी तरह धो लें। अब इन्हें करीब 4-5 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखा लें। कुछ ही दिनों में ये छिलके पूरी तरह सूख जाएंगे। इसके बाद इन्हें मिक्सर में पीसकर महीन पाउडर बना लें। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं।

दही के साथ फेस पैक

आप संतरे के छिलके से बने इस पाउडर को दही के साथ मिलाकर फेस पैक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें एक चम्मच ताजा दही मिलाएं। इसे चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर साफ पानी से चेहरा अच्छी तरह धो लें।

एलोवेरा जेल के साथ करें उपयोग

आप संतरे के छिलके से बने पाउडर का उपयोग एलोवेरा जेल के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें जरूरत के अनुसार ताजा एलोवेरा जेल मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर पतली परत में लगाएं और करीब 10-15 मिनट तक सूखने दें। हालांकि, सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसे लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

सेंसिटिव स्किन वाले रखें ध्यान

सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को संतरे के छिलके से बने इस फेस पैक को लगाते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दरअसल, संतरे के छिलके में नेचुरल एसिड होता है। ऐसे में इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।