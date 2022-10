Things You Need to Know About Birth Control: आजकल ज्यादातर महिलाएं गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर गर्भनिरोधक गोलियां गर्भाशय के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। गर्भनिरोधक के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गर्भनिरोधक गोलियां हैं, लेकिन ये गोलियां उन महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं।

इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक हार्मोन की तरह काम करते हैं। यह अंडाशय को अंडे बनाने से रोकता है। यदि उचित चिकित्सक की सलाह के साथ लिया जाए, तो ये गोलियां गर्भनिरोधक का सबसे अच्छा रूप हैं क्योंकि गर्भवती होने का जोखिम केवल 1 प्रतिशत है। लेकिन यह कई अन्य समस्याएं पैदा करता है। हम आपको कुछ ऐसे ही मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि इसका इस्तेमाल करना है या नहीं-