कॉलेज हो या ऑफिस आजकल ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं बालों को खोलकर ही रखती हैं। ऐसे में दिनभर बाल खुले रखने पर शाम तक उनका उलझना और फ्रिजी दिखना आम बात है। हवा, पसीने, धूल और कपड़ों से होने वाली रगड़ के कारण बाल रूखे और बिखरे नजर आने लगते हैं। ऐसे में बालों को जरूरत होती है रात में कुछ एक्ट्रा केयर की। अगर आप सोने से पहले कुछ मिनट बालों को सुलझाने और सही तरीके से संभालने में दें, तो सुबह बालों को मैनेज करना आसान हो सकता है। साथ ही उलझे बाल (Tangled hair) और फ्रिजी बाल (Frizzy hair) बालों से छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं रात को सोने से पहले बालों की देखभाल कैसे करें।

पहले धीरे-धीरे सुलझाएं

सबसे पहले आपको शाम को बालों को ऊपर से नीचे तक धीरे-धीरे सुलझाना चाहिए। इस दौरान एकदम जोर से ब्रश न करें। पहले उंगलियों या वाइड-टूथ कंघी से सिरों की गांठें खोलें, फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। इससे टूटने और खिंचाव का खतरा कम होता है।

जरूरत हो तो लीव-इन कंडीशनर या हल्का हेयर सीरम लगाएं

अगर बाल बहुत रूखे और फ्रिजी लग रहे हैं, तो बालों की लंबाई और सिरों पर थोड़ी मात्रा में लीव-इन कंडीशनर या फ्रिज कंट्रोल सीरम लगाया जा सकता है। इसे स्कैल्प पर लगाने की जरूरत नहीं होती।

गीले बालों को बांधकर न सोएं

अगर शाम को बाल धोए हैं, तो उन्हें अच्छी तरह सूखने दें। गीले या नम बालों को कसकर बांधकर सोने से बालों में उलझन और टूटने की समस्या बढ़ सकती है।

बालों को खुला छोड़ने के बजाय ढीली चोटी बनाएं

सोने से पहले बहुत टाइट चोटी या जूड़ा बनाने के बजाय एक या दो ढीली चोटियां बनाएं। इससे रातभर बालों के आपस में रगड़ने और उलझने की संभावना कम हो सकती है।

बहुत ज्यादा तेल लगाना जरूरी नहीं

रोज रात को फ्रिज कम करने के लिए बालों में भारी मात्रा में तेल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बाल ड्राई हैं, तो कभी-कभी प्री-वॉश ऑयलिंग की जा सकती है, लेकिन रोजाना तेल लगाकर सोना हर किसी के बालों के लिए जरूरी या बेहतर तरीका नहीं है।

अगर किसी के बाल रोज सुबह भी बहुत उलझे मिलते हैं, तो कॉटन के बजाय साटन या सिल्क जैसे स्मूद फैब्रिक के पिलोकेस से घर्षण कम महसूस हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। हर व्यक्ति के बालों और स्कैल्प की जरूरत अलग हो सकती है। बालों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या या लगातार हेयर फॉल की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लें।