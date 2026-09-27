Homemade Hair Mask Recipe: कई बार हम शीशे में देखते हुए यह सोचते हैं कि मेरे बाल इतने रूखे और उलझे हुए क्यों रहते हैं। यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आजकल रूखे और उलझे बालों की समस्या आम हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नमी की कमी, बार-बार बाल धोना, हीट स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, मौसम का प्रभाव या देखभाल में कमी की वजह से बाल रूखे और उलझे हो सकते हैं। ऐसे में केमिकल ट्रीटमेंट या महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की बजाय घरेलू तरीकों की मदद ले सकते हैं। बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए हेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको त्वचा या बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

अगर आपके बाल भी रूखे, बेजान और उलझे रहते हैं, तो इसके लिए घर पर हेयर मास्क बना सकते हैं। प्याज और चावल के आटे से हेयर मास्क बनाया जा सकता है। इसे बनाने का तरीका इंस्टाग्राम पर डॉ. मधीहा भयानी ने शेयर किया है। आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में।

सामग्री

प्याज- 1 छोटी

पानी- 1 कप

चावल का आटा- 2 चम्मच

ऑलिव ऑयल- 1 चम्मच

इस तरह बनाएं हेयर मास्क

सबसे पहले प्याज को छीलकर टुकड़ों में काट लें। अब इसे पानी में डालकर करीब 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। जब यह उबल जाए तो इस पानी को ठंडा करके छान लें। इसका पानी एक बाउल में निकाल लें। अब प्याज के पानी में चावल का आटा धीरे-धीरे डालते हुए इसे भी धीमी आंच पर पका लें। इसे पकाते समय लगातार चम्मच से चलाते रहें जिससे मुलायम और क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए। जब यह हल्का गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस तरह हेयर मास्क तैयार हो जाएगा।

इस्तेमाल करने का तरीका

इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। प्याज और चावल के आटे से बने इस हेयर मास्क का इस्तेमाल ताजा ही करें। इसे बनाकर एक या दो दिन बाद इस्तेमाल न करें। हेयर मास्क को स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं। इसे करीब 20 से 30 मिनट तक लगाकर रखें। अब पानी और शैंपू की मदद से बालों को धो लें। इस हेयर मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार किया जा सकता है।

यह हेयर मास्क रूखे बालों को नमी देने और उनके टूटने को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही बालों को मुलायम और चमकदार बना सकता है। हालांकि यह बालों के झड़ने, एलोपेसिया या बालों के उगने का इलाज नहीं है।

सावधानी बरतें

यहां बताए गए हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसे जलन, इंफेक्शन या घाव वाले स्कैल्प पर न लगाएं। बालों पर लगाने के बाद आपको जलन, खुजली या असहजता महसूस हो रही है, तो इसे न लगाएं। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या अन्य संबंधी समस्या है, तो बालों पर घरेलू तरीके इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”