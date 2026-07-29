ऐसा अक्सर कई बार होता है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं होती है और बाहर जाकर सब्जी लाने का मन नहीं करता है। तब नजर जाती है आलू-प्याज पर। उसमें से भी अगर घर में कोई आलू नहीं खाता हो तो ऑप्शन में बचा सिर्फ प्याज। ऐसे में लोग सोचते हैं भला प्याज से क्या बनाया जाए। लेकिन प्याज से आप कई स्वादिष्ट सब्जियां भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ प्याज, कुछ बेसिक मसाले और थोड़ा-सा तेल है, तो आप ये 3 आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

मसालेदार सूखी प्याज की सब्जी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

5–6 बड़े प्याज

2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच अमचूर

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया

बनाने की विधि

सबसे पहले प्याज को मोटे स्लाइस में काट लें। फिर कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा डालें। इसके बाद प्याज डालकर धीमी आंच पर 8–10 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। फिर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। फिर हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डालें। आखिर में अमचूर मिलाकर 2 मिनट और पकाएं। फिर ऊपर से हरा धनिया डालकर रोटी या पराठे के साथ परोसें। इस बात का ख्याल रखें कि प्याज को बहुत ज्यादा न पकाएं, नहीं तो उसका हल्का मीठा स्वाद खत्म हो सकता है।

भरवां प्याज की सब्जी

बनाने के लिए जरूरी चीजें

8 छोटे प्याज

2 बड़े चम्मच भुना बेसन

1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च

¼ छोटा चम्मच हल्दी

अमचूर

नमक

2–3 बड़े चम्मच तेल

नोट करें रेसिपी

छोटे प्याज को नीचे से जुड़े रहने देते हुए चार हिस्सों में चीरा लगाएं। फिर सभी मसालों को बेसन के साथ मिलाकर स्टफिंग तैयार करें। इसके बाद इस मिश्रण को प्याज के अंदर भर दें। फिर कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और प्याज को धीरे-धीरे रखें। अब आपको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 15–20 मिनट पकाना है। बीच-बीच में पलटते रहें ताकि हर तरफ से पक जाएं।

दही वाली प्याज की सब्जी

बनाने के लिए जरूरी चीजें

4 बड़े प्याज

1 कप फेंटा हुआ दही

1 छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

नमक

2 बड़े चम्मच तेल

हरा धनिया

झटपट नोट करें रेसिपी

सबसे पहले प्याज को लंबा काट लें। फिर इसे तेल में जीरा चटकाएं और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद मसाले डालकर 1 मिनट चलाएं। फिर गैस धीमी कर दें और फेंटा हुआ दही धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाएं। अब आपको 5–7 मिनट तक इसे पकाना है। जब तक हल्की ग्रेवी तैयार न हो जाए। फिर हरा धनिया डालकर रोटी या जीरा राइस के साथ परोसें।