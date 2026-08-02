प्याज का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल तड़का लगाने और सलाद के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से प्याज का इस्तेमाल भोजन का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। प्याज में विटामिन सी, पोटैशिम और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्याज का इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं बल्कि घर के कई कामों में भी किया जा सकता है।

खासकर प्याज का इस्तेमाल कुछ चीजों की सफाई में किया जा सकता है। दरअसल, इसमें प्राकृतिक सल्फर यौगिक और हल्के एसिड पाए जाते हैं, जो गंदगी, दाग और बदबू को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप केमिकल क्लीनर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, तो ये आसान घरेलू उपाय आपके काफी काम आ सकता है। आइए जानते हैं प्याज की मदद से किन-किन चीजों की सफाई की जा सकती है।

1- जंग लगे लोहे के औजार

प्याज की मदद से चाकू, कैंची, कड़ाही और अन्य लोहे के औजारों पर लगी हल्की जंग को साफ किया जा सकता है। प्याज में प्राकृतिक सल्फर यौगिक जंग की ऊपरी परत को ढीला करने में मदद कर सकते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल

इसके लिए एक प्याज को बीच से काट लें। अब इसे जंग वाली जगह पर कुछ मिनट तक रगड़ें। इसके बाद सूखे कपड़े से साफ कर दें और हल्का सा तेल लगा दें। इससे हल्की जंग हटाने में मदद मिल सकती है।

2- ग्रिल और बारबेक्यू रैक की सफाई

लोहे की जाली या बारबेक्यू रैक पर तेल, चिकनाई और जले हुए खाने के दाग आसानी से चिपक जाते हैं, जिन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्याज की मदद से आप इसकी आसानी से सफाई कर सकते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल

बारबेक्यू को हल्का गर्म कर लें और फिर चिमटे या कांटे में आधा प्याज लगाकर ग्रिल की रॉड्स पर धीरे-धीरे रगड़ें और बाद में वायर ब्रश या कपड़े से साफ कर दें। वहीं, लोहे की जाली पर प्याज को काटकर कुछ देर रगड़ दें और अंत में साफ कपड़े से साफ कर दे। इससे चिकनाई आसानी से साफ हो सकती है।

3- बदबू करें दूर

कई बार किचन के डस्टबिन, सिंक या कूड़ेदान के आसपास से तेज गंध आने लगती है। ऐसे में इसे दूर करने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस्तेमाल करने का तरीका

किचन से आ रही बदबू को दूर करने के लिए एक प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में लें। अब इन्हें एक कटोरी में रखकर बदबू वाली जगह पर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, इसके बाद प्याज को फेंक दें। इससे कुछ प्रकार की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है।

4- शीशों की करें सफाई

प्याज की मदद से आप शीशों की भी सफाई कर सकते हैं। खासकर खिड़की के शीशे, ड्रेसिंग मिरर या कांच की टेबल पर लगे हल्के दाग, धूल या उंगलियों के निशान को दूर करने के लिए प्याज मददगार साबित हो सकता है।

इस्तेमाल करने का तरीका

इसके लिए प्याज को आधा काट लें और फिर शीशे पर हल्के हाथ से रगड़ दें। इसके बाद गीले माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद से साफ कर दें। अंत में सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दें। इससे काफी हद तक शीशे से दाग-धब्बे दूर हो सकते हैं।

5- तांबा और पीतल

समय के साथ तांबे और पीतल के बर्तनों पर कालापन या हल्के दाग पड़ने लगते हैं, जिन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में इसकी सफाई में प्याज काफी मददगार साबित हो सकता है।

ऐसे करें इस्तेमाल

तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे पहले प्याज का रस निकाल लें। अब एक मुलायम कपड़े की मदद से इसे बर्तन पर लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इससे काफी हद तक बर्तन पर लगे दाग दूर हो सकते हैं।

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