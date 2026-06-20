हरी मिर्च भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। दाल, सब्जी, चटनी या स्नैक्स, लगभग हर व्यंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फ्रिज में रखने के बावजूद हरी मिर्च कुछ ही दिनों में काली पड़ने लगती है, सूख जाती है या सड़ जाती है। इसकी मुख्य वजह गलत तरीके से स्टोर करना है।

सबसे पहले करें सही सफाई

बाजार से हरी मिर्च लाने के बाद सबसे पहले उसके डंठल (स्टेम) हटा दें। इसके बाद मिर्चों को हल्दी मिले पानी से धो लें। इससे उन पर लगी धूल-मिट्टी और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। फिर साफ पानी से दोबारा धोकर अच्छी तरह सुखा लें। ध्यान रखें कि मिर्चों पर जरा भी नमी न रहे, क्योंकि नमी फफूंद और सड़न का कारण बन सकती है।

ऐसे करें स्टोर

जब मिर्च पूरी तरह सूख जाए, तो उसे जिप-लॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में रखें। कई गृहिणियां इसमें 2-3 लहसुन की कलियां भी डालने की सलाह देती हैं। माना जाता है कि लहसुन अतिरिक्त नमी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, जिससे मिर्च लंबे समय तक ताजा बनी रहती है। इसके बाद बैग या कंटेनर को फ्रिज की वेजिटेबल ट्रे में रख दें। इस तरीके से हरी मिर्च 2 से 3 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक ताजा और कुरकुरी रह सकती है।

हरी मिर्च के फायदे

हरी मिर्च सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इसमें विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। धनिया, पुदीना, नारियल और मूंगफली की चटनी में भी हरी मिर्च का खूब इस्तेमाल किया जाता है।

कितनी तीखी होती है हरी मिर्च?

मिर्च की तीखापन मापने के लिए स्कोविल स्केल का उपयोग किया जाता है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व इसकी तीखापन तय करता है। जिस मिर्च का स्कोविल हीट यूनिट जितना अधिक होता है, वह उतनी ही ज्यादा तीखी मानी जाती है।

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