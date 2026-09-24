घर में रखी छोटी टेबल का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। समय के साथ जब यह पुरानी और फीकी नजर आने लगती है, तो अक्सर लोग इसे बदल देते हैं। लेकिन इसमें थोड़े बदलाव करके इसका पूरा लुक बदला जा सकता है और इस काम को आप खुद कर सकते हैं। इस टेबल को आप सोफे या बेड के पास रखकर साइड टेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे कॉफी टेबल, प्लांट स्टैंड और डेकोरेशन टेबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट, वॉलपेपर और रस्सी जैसी चीजों की मदद से आप अपनी टेबल को नया लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बदलें पुराने टेबल का लुक:

साफ करें

सबसे पहले टेबल पर जमी धूल, मिट्टी और चिकनाई को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर टेबल लकड़ी का है तो हल्के गीले कपड़े से पोंछने के बाद पूरी तरह सूखने दें। अगर पुराना पेंट उखड़ रहा है, तो उसे सैंडपेपर से रगड़कर हटा दें। इससे नई पेंट की परत सतह पर अच्छी तरह चिपकती है।

सतह को चिकना करें

अब मोटे सैंडपेपर की मदद से पुराने पेंट और खुरदुरे हिस्से को अच्छी तरह हटा दें इसके बाद थोड़ा बारीक सैंडपेपर इस्तेमाल करें। टेबल के कोनों और किनारों पर खास तरह से सफाई करें। इसके बाद कपड़े की मदद से टेबल को फिर से साफ कर दें।

दरारों और खरोंच को कैसे भरें

इस्तेमाल करने के दौरान कई बार टेबल की सतह पर दरार, खरोंच या छोटे छेद हो जाते हैं, जो दिखने में काफी खराब लगते हैं। इन्हें भरने के लिए आप वुड फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड फिलर लगाने के बाद जब ये सूख जाए तो वहां दोबारा हल्के सैंडपेपर से घिसकर चिकना कर दें।

प्राइमर कैसे लगाएं

पेंट करने से पहले प्राइमर की एक समान परत लगाएं। इससे पेंट लकड़ी या पुराने पेंट की सतह पर बेहतर तरीके से टिकता है। प्राइमर सूखने के बाद जरूरत हो तो हल्के सैंडपेपर से सतह को चिकना कर लें।

पेंट करने का सही तरीका

टेबल को फैंसी बनाने के लिए आप ऑफ व्हाइट के साथ गोल्ड, सेज ग्रीन के साथ क्रीम और पेस्टल पिंक के साथ व्हाइट जैसे रंगों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हालांकि, छोटे टेबल पर हल्का रंग ज्यादा आकर्षक लगता है। इससे कमरा थोड़ा खुला और साफ नजर आता है। अपने पसंद के अनुसार पेंट को पानी के साथ मिलाकर ब्रश या छोटे रोलर की मदद से पतली परत लगा दें। इस पर आप दो पतली कोटिंग कर सकते हैं। हालांकि, पहली कोटिंग सूखने के बाद ही दूसरी करें।

बॉर्डर को सजाएं

टेबल को आकर्षक बनाने के लिए इसके किनारों पर गोल्डन या सिल्वर बॉर्डर बना सकते हैं। इसके लिए पेंटिंग टेप लगाकर सीधी लाइन बनाएं और उसके अंदर मेटैलिक पेंट लगाएं। पेंट पूरी तरह सूखने से पहले टेप सावधानी से निकाल दें। इसके हैंडल को भी बदल सकते हैं। इसके लिए आप ब्रास, गोल्डन या मैट ब्लैक हैंडल लगा सकते हैं।

खरोंच से बचाने के लिए लगाएं ये

जब पेंट पूरी तरह सूख जाए तो ऊपर क्लियर वार्निश या उपयुक्त टॉप कोट की परत लगाएं। इससे सतह को गंदगी और हल्की खरोंच से सुरक्षा मिलती है। इस तरह आप घर पर ही आसानी से अपने पुराने टेबल को नया लुक दे सकते हैं।

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