अलमारी में रखीं पुरानी साड़ियां अगर किसी को देने का मन न करे तो आप उससे कई चीजें बना सकती हैं। घर के सामान को रखने के लिए अलग-अलग तरीके के खूबसूरत स्टोरेज बैग बना सकती हैं। थोड़ी सी सिलाई और क्रिएटिविटी की मदद से इन साड़ियों से कपड़े, खिलौने, छोटे सामान या रोजमर्रा की चीजें रखने के लिए बैग बनाए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से अलग से कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं पुरानी साड़ी से किस तरह के स्टोरेज बैग बनाए जा सकते हैं।

पुरानी साड़ी से बनाएं बड़ा स्टोरेज बैग

अगर आपके पास मोटे कपड़े वाली पुरानी साड़ी है, तो उससे बड़ा बैग बनाया जा सकता है। इसमें कपड़े, बच्चों के खिलौने, चादर या घर की दूसरी हल्की-फुल्की चीजें रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साड़ी को धोकर अच्छी तरह सुखा लें। फिर आपको यह तय करना है कि आपको कितना बड़ा बैग चाहिए। अब आपको उसी हिसाब से साड़ी के दो बराबर आकार के टुकड़े काटें। फिर दोनों टुकड़ों को आमने-सामने रखें और नीचे व दोनों किनारों से सिलाई करें।

इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर का हिस्सा खुला रखें। अब आपको बैग के मुंह को अंदर की तरफ मोड़कर सिल देना है। ऐसा करने से किनारा मजबूत रहेगा। फिर अब साड़ी के बचे हुए कपड़े से दो लंबी पट्टियां काटकर हैंडल बनाएं। अब आपको पट्टियों को दो-तीन बार मोड़कर सिल देना है। फिर बैग के दोनों तरफ मजबूती से जोड़ दें। अगर साड़ी का कपड़ा पतला है, तो अंदर अस्तर जरूर लगाएं।

साड़ी के पल्लू से बनाएं खूबसूरत ड्रॉस्ट्रिंग बैग

अगर आपकी साड़ी का पल्लू बहुत सुंदर है तो आप इससे खूबसूरत ड्रॉस्ट्रिंग बैग बना सकती हैं। अगर आप पल्लू का डिजाइन खराब नहीं करना चाहतीं, तो उससे छोटा ड्रॉस्ट्रिंग स्टोरेज बैग बनाएं। इसमें आप ज्वेलरी, स्कार्फ, बच्चों की छोटी चीजें या दूसरे छोटे सामान रख सकते हैं।

इसे बनाने के लिए पल्लू के डिजाइन वाले हिस्से को जरूरत के हिसाब से काटें। इस दौरान कपड़े को इस तरह मोड़ें कि डिजाइन बाहर की तरफ रहे। फिर नीचे और एक किनारे पर सिलाई कर दें। ऊपर की तरफ करीब 2-3 इंच कपड़ा अंदर मोड़कर एक सुरंग जैसी जगह बनाएं और सिल दें। इसमें मजबूत डोरी या रिबन डालें। दोनों तरफ से डोरी खींचने पर बैग बंद हो जाएगा।

साड़ी से बनाएं मल्टी-पॉकेट स्टोरेज बैग

अगर आपके पास ऐसी साड़ी है जिसका कपड़ा अभी भी मजबूत है, तो उससे ऐसा बैग बनाया जा सकता है जिसमें एक साथ कई छोटे पॉकेट हों। यह खासतौर पर बच्चों की चीजें, रिमोट, चार्जर, कंघी या छोटी-छोटी घरेलू चीजें रखने के काम आ सकता है।

पहले साड़ी से बैग का बेस तैयार करें। अब उसी साड़ी के बचे हुए कपड़े से छोटे-छोटे आयताकार टुकड़े काटें। इन टुकड़ों के ऊपर वाले किनारे को मोड़कर सिल दें ताकि कपड़ा उधड़े नहीं। अब इन पॉकेट्स को बैग के बाहर या अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से रखें। तीन तरफ से सिलाई करें और ऊपर का हिस्सा खुला छोड़ दें। आखिर में बैग के लिए दो मजबूत हैंडल लगा दें।

पुरानी साड़ी और बॉर्डर से बनाएं स्टाइलिश स्टोरेज बैग

अगर साड़ी का कपड़ा साधारण है लेकिन उसका बॉर्डर सुंदर है, तो उसे इस्तेमाल करके बैग को थोड़ा डिजाइनर लुक दिया जा सकता है। पहले साड़ी से बैग का आगे और पीछे का हिस्सा काटें। दोनों हिस्सों को सिलकर बैग का बेस तैयार करें।

अब साड़ी के बॉर्डर को जरूरत के अनुसार काटें। इसे बैग के ऊपर, बीच में या नीचे की तरफ सिल दें। बचे हुए कपड़े से हैंडल बनाकर दोनों तरफ अच्छी तरह सिल दें। अगर बैग को ज्यादा मजबूत बनाना है तो अंदर अस्तर लगाएं। कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर इस्तेमाल करने पर साधारण साड़ी का बैग भी काफी अच्छा दिख सकता है।