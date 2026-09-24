महिलाओं के पास साड़ियों का बड़ा कलेक्शन होता है। इसमें चंदेरी, बनारसी, सिल्क से लेकर कांजीवरम तक जैसी महंगी साड़ियां शामिल हैं। इन साड़ियों को त्योहार, शादी, पार्टी या किसी खास मौके पर पहना जाता है। जब ये साड़ियां पुरानी हो जाती हैं, तो इन्हें अलमारी के किसी कोने में ऐसे ही रख दिया जाता है या किसी को दिया जाता है। लेकिन आप इन पुरानी और महंगी साड़ियों को फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं।

आज के समय में पुरानी चीजों को इस्तेमाल करने का चलन बढ़ गया है। दरअसल, कई साड़ियां अच्छी स्थिति में होती हैं ऐसे में आप इन्हें फेंकने के बजाय अपने डाइनिंग या सेंटर टेबल के लिए रनर और कोस्टर बना सकते हैं। इसके लिए आप साड़ी के प्रिंट, बॉर्डर और रंगीन कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डाइनिंग टेबल को नया लुक भी मिलता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह पुरानी साड़ी की मदद से टेबल रनर और कोस्टर बनाएं।

टेबल रनर कैसे बनाएं

टेबल रनर को डाइनिंग टेबल के बीचों-बीच बिछाया जाता है। सबसे पहले साड़ी के उस हिस्से को चुनें जिसका प्रिंट या बॉर्डर अच्छा लग रहा हो। अगर साड़ी पर सुंदर चौड़ा बॉर्डर है, तो उसे रनर के किनारों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूती, सिल्क, कॉटन-सिल्क या थोड़े मोटे कपड़े की साड़ी इसके लिए अच्छी रहती है।

डिजाइनर लुक कैसे दें

जिस टेबल पर रनर बिछाना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लें। रनर की लंबाई टेबल से थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। अब इस नाप के अनुसार कपड़ा काट लें। काटते समय किनारों पर सिलाई के लिए अतिरिक्त कपड़ा जरूर रखें। अगर साड़ी बहुत पतली है, तो रनर को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए इसके नीचे कॉटन फैब्रिक या लाइनिंग कपड़ा लगाया जा सकता है। अब चारों तरफ से कपड़े को अंदर की ओर मोड़कर सिलाई करें। अगर बॉर्डर सुंदर है, तो उसे काटने की जरूरत नहीं है। उसे रनर के दोनों लंबे किनारों पर ही रहने दें। इससे डिजाइनर लुक मिल सकता है।

इस तरह दें आकर्षक लुक

अब साड़ी के बचे हुए कपड़े से छोटे फूल, पत्तियां या पैच लगाए जा सकते हैं। हालांकि, अगर साड़ी का प्रिंट पहले से आकर्षक है, तो ज्यादा सजावट करने की जरूरत नहीं है।

कोस्टर बनाने का तरीका

टेबल रनर के साथ उसी साड़ी से बने कोस्टर इस्तेमाल करने पर पूरा सेट ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। कोस्टर के लिए साड़ी के छोटे-छोटे बचे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए साड़ी के कपड़े से एक जैसे आकार के छोटे टुकड़े काट लें। इन्हें गोल, चौकोर या फूल के आकार में बना सकते हैं।

कोस्टर को मजबूत बनाने के लिए साड़ी के कपड़े के बीच में पुराने मोटे सूती कपड़े, फेल्ट या किसी दूसरे मजबूत कपड़े की एक परत लगाई जा सकती है। दो कपड़ों के बीच यह परत रखने से कोस्टर थोड़ा मोटा और टिकाऊ बनता है। साड़ी का कपड़ा, बीच की मजबूत परत और नीचे का कपड़ा एक साथ रखें। इन्हें किनारों से सिल दें। चाहें तो बीच में हल्की सिलाई करके तीनों परतों को अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है।

खूबसूरत बनाने का तरीका

कोस्टर को खूबसूरत बनाने के लिए साड़ी के बॉर्डर की पतली पट्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा रंगीन धागे से किनारों पर सिलाई करने से भी यह सुंदर दिख सकता है। ऐसे में आप अपनी पुरानी साड़ी की मदद से अपने डाइनिंग टेबल के लिए एक आकर्षक टेबल रनर और कोस्टर बना सकते हैं।

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