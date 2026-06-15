जब पर्स पुराना हो जाता है तो आप उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर अलमारी में कहीं अंदर रख देते हैं। पुराने पर्स या हैंडबैग को थोड़े से बदलाव के साथ स्टोरेज, ऑर्गेनाइजर या सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास भी कोई पुराना पर्स रखा है, तो उसे फेंकने से पहले ये स्मार्ट आइडियाज जरूर जान लें। आइए जानते हैं कि पुराने पर्स को फेंकने की बजाय किन तरीकों से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां बताए गए क्रिएटिव आइडिया के जरिए आप पुराने पर्स को स्मार्ट तरीके से दोबाा इस्तेमाल कर पाएंगी।

मेकअप या ट्रैवल किट बनाएं

अगर आपके पास कोई छोटा पर्स है तो आप उससे मेकअप या ट्रैवल किट बना सकते हैं। यह मेकअप पाउच की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लिपस्टिक, कंघी, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी चीजें रख सकते हैं।

केबल और चार्जर ऑर्गेनाइजर

पुराने पर्स को आप केबल और चार्जर ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल चार्जर के अलावा आप ईयरफोन, पेन ड्राइव और केबल्स रख सकते हैं। इससे सामान इधर-उधर नहीं बिखरेगा।

बच्चों के क्राफ्ट सामान रखने के लिए

पुराने बैग को फेंके नहीं बल्कि आप इसमें बच्चों का क्राफ्ट का सामान रख सकते हैं। कलर पेंसिल, स्केच पेन, स्टिकर और छोटी क्राफ्ट सामग्री रखने के लिए इसे यूज करें।

इमरजेंसी किट तैयार करें

पुराने पर्स में बैंडेज, दवाइयां, टिश्यू, सेफ्टी पिन और सैनिटाइजर रखकर इमरजेंसी किट बनाई जा सकती है। इसे कार या ऑफिस बैग में रखा जा सकता है।

प्लांटर कवर के रूप में इस्तेमाल

यदि पर्स का लुक आकर्षक है तो उसमें छोटा गमला रखकर सजावटी प्लांटर कवर बनाया जा सकता है। इसे घर के किसी कोने में रखकर आप उसे नया लुक दे सकते हैं।

ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर

पुराने पर्स में आप ज्वेलरी, चूड़ियां या छोटे एक्सेसरीज रखा सकते हैं। इससे ज्वेलरी एक जगह सुरक्षित रहती है।

सिलाई-कढ़ाई किट बनाएं

सुई, धागा, बटन, कैंची और अन्य सिलाई का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में छोटी-मोटी जरूरतों के लिए यह तरीके आपके काम आ सकते हैं।