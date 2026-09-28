क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मोबाइल हो या चश्मा, रिमोट हो या फिर चार्जिंग केबल, ऐसी चीजों को रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ती है? कई बार ये चीजें बेड के नीचे या तकिए के नीचे भी गलती से चली जाती हैं। ऐसे में आपको जरूरत है घर में रखे पुराने तकिए के कवर की। इसे अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है।

थोड़ी-सी कटिंग और सिलाई की मदद से इसे बेड के किनारे लगाने वाला काम का स्टोरेज पॉकेट बनाया जा सकता है। इसमें रोज काम आने वाली छोटी चीजें एक जगह आसानी से रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही आप पुराने तकिए के कवर से घर में काम आने वाली कई चीजें बना सकती हैं। आइए जानें इसके बारे में।

कपड़ों का ट्रैवल ऑर्गनाइजर

पुराने तकिए से आप कपड़ों का ट्रैवल ऑर्गनाइजर बना सकती हैं। इसके अंदर छोटे सेक्शन बनाकर अंडरगारमेंट्स, मोजे, स्कार्फ जैसी चीजें अलग रख सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा।

हैंडबैग के अंदर का ऑर्गनाइजर

आप रंग-बिरंगे तकिए के कवर से छोटे-छोटे पॉकेट सिलकर चार्जर, ईयरफोन, सैनिटाइजर, लिप बाम जैसी छोटी चीजें रखने के लिए ऑर्गनाइजर बना सकते हैं।

जूतों का ट्रैवल बैग

यात्रा में जूते सूटकेस में ले जाने के लिए आप पुराने तकिए के कवर से जूतों का ट्रैवल बैग बना सकते हैं। इससे आपको यात्रा के दौरान बहुत आसानी होगी।

बच्चों के खिलौने रखने का बैग

आप चाहें तो पुराने तकिए से ऊपर डोरी लगाकर ऐसा बैग बना सकते हैं। जिसे इस्तेमाल के बाद आसानी से बंद किया जा सके।

रिमोट और मोबाइल पॉकेट

आप पुराने तकिए के कवर को बेड के किनारे लगाने लायक पॉकेट में बदल सकती हैं। इससे आपको इन चीजों को रखने में काफी मदद मिलेगी।

अलमारी के लिए स्टोरेज बैग

मौसम बदल रहा है। ऐसे में सर्दी के कपड़े निकालने से पहले आप उन्हें रखने के लिए अलमारी के लिए स्टोरेज बैग बना सकती हैं। इसमें मौसम से बाहर वाले छोटे कपड़े, दुपट्टे या स्कार्फ रखे जा सकते हैं।

लॉन्ड्री बैग बनाएं

आप पुराने तकिए के कवर से लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं। यह मोजे, रुमाल या बच्चों के छोटे कपड़े अलग रखने के काम आ सकता है।

छोटा स्टोरेज बैग

इसमें टिश्यू, चार्जिंग केबल, छोटी बोतल या दूसरी जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं। यह रोजाना की लाइफ में काम आ सकता है।

बेडसाइड पॉकेट

पुराने कवर को काटकर 3–4 पॉकेट बनाएं और बेड के किनारे लगाएं। मोबाइल, चश्मा, रिमोट, चार्जर और किताब जैसी चीजें एक ही जगह रहेंगी।

सूटकेस ऑर्गनाइजर

यात्रा के समय कपड़ों के बीच छोटी चीजें बिखरने से बचाने के लिए अलग-अलग कवर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसे आप अपनी पसंद अनुसार तैयार कर सकते हैं।