कुछ चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जब वे पुरानी हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं, तो लोग अक्सर उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। जबकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ इन्हीं चीजों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर फैशन और ज्वैलरी के मामले में इन दिनों DIY का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं अब अपनी कई पुरानी ज्वैलरी को फेंकने के बजाए उसे नए अंदाज में री-यूज करना पसंद कर रही हैं, जिससे कम खर्च में स्टाइलिश और यूनिक लुक भी मिल जाता है। इन्हीं में से एक मोती की माला है, जो समय के साथ पुरानी पड़ जाती है या कई बार धागा टूटने की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं रहती। ऐसे में इसे फेंकने के बजाए आप इसके मोतियों का इस्तेमाल करके कई तरह की खूबसूरत ज्वैलरी बना सकती हैं।

1- पर्ल चोकर नेकपीस

लंबी मोती माला को छोटा करके चोकर स्टाइल में बदला जा सकता है। इसे बीच में पेंडेंट, कुंदन या छोटा चार्म जोड़कर इसे और भी रॉयल बना सकते हैं। इसे आप मल्टी-लेयर चोकर बनाकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं, जिसमें आपका लुक काफी एलीगेंट लगेगा।

2- पर्ल इयररिंग्स

मोती माला के आप स्टाइलिश पर्ल इयररिंग्स बना सकती हैं, जिससे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसके लिए छोटे-छोटे मोती के दानों को अलग लें और इयररिंग हुक, स्टड या छोटे हूप्स में लगाएं। इसमें पतली चेन, स्टोन या छोटे बीड्स जोड़कर इसे और भी आकर्षक बना सकती हैं। इसे आप पार्टी, एथनिक से लेकर फॉर्मल वियर तक पर कैरी कर सकती हैं।

3- हेयर एक्सेसरी

पुराने मोती से आप बालों से जुड़े कई फैशन की चीजें बना सकती हैं। इससे आप हेयर पिन, क्लचर, हेयरबैंड या रबर बैंड बना सकती हैं। साथ ही अलग-अलग साइज के मोती लगाकर फ्लोरल या लाइन पैटर्न भी बना सकती हैं।

4- मांगटीका-हेयर चेन

मोती को एक पतली चेन में डालकर उसे मांगटीका या हेयर चेन बना सकती हैं। इसके लिए बीच में छोटा पेंडेंट या ड्रॉप पर्ल जोड़ सकती हैं। इसे आप शादी, त्योहार से लेकर अन्य खास मौकों पर कैरी कर सकती हैं।

5- बनाएं स्टाइलिश ब्रेसलेट

मोती के दानों से ब्रेसलेट या फिर स्टाइलिश कंगन तैयार कर सकती हैं। यह ब्रेसलेट वेस्टर्न और एथनिक दोनों पर आपके हाथों में खूब जचेगा। इसके लिए मोती के दानों को इलास्टिक धागे, वायर या पतली चेन में पिरोकर ब्रेसलेट तैयार करें। इसे सिंगल लेयर, डबल लेयर या मल्टी लेयर स्टाइल में भी बना सकती हैं। वहीं, बीच में गोल्डन बीड्स या चार्म जोड़कर इसे और भी एलीगेंट बना सकती हैं।

6- पायल

इन सब ज्वैलरी के अलावा आप मोती की मदद से खूबसूरत पायल भी बना सकती हैं, जिसे आप किसी भी खास मौके पर एथनिक लुक के साथ कैरी कर सकती हैं। इसके लिए एक पतली चेन में छोटे-छोटे मोती डालकर पर्ल एंकलेट बना सकती हैं।

7- अंगूठी

इसके अलावा आप छोटे-छोटे मोती की मदद से अंगूठी बना सकती हैं। इसके लिए वायर या एडजस्टेबल रिंग बेस पर लगाकर मोती की अंगूठी तैयार कर सकती हैं।