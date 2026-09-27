महिलाओं के पास कुर्तियों का एक बड़ा कलेक्शन होता है। इसमें अनारकली, चिकनकारी, कॉयन और अन्य डिजाइन वाली कुर्तियां शामिल होती हैं। कई बार ट्रेंड से बाहर या हल्का फट जाने पर इसे बेकार समझ कर अलमारी में किसी कोने में रख दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। लेकिन आप जिन कुर्तियों को बेकार समझ रही हैं उनसे कई सारी सजावटी चीजें बना सकती हैं। दरअसल, आजकल पुरानी चीजों का फिर से इस्तेमाल करने का चलन बढ़ गया है और इसमें पुरानी कुर्ती का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से आप घर के डेकोरेशन से लेकर कई तरह की चीजें बना सकती हैं। आइए जानते हैं पुरानी और हल्की फटी कुर्ती का इस्तेमाल किन-किन चीजों को बनाने में किया जा सकता है।

दीवार की करें सजावट

पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल आप दीवार की सजावट में भी कर सकते हैं। पुरानी कुर्ती के खूबसूरत प्रिंट, कढ़ाई या बॉर्डर का इस्तेमाल दीवार सजाने में किया जा सकता है। इसके लिए कुर्ती के अच्छे हिस्से को अपनी जरूरत के अनुसार काट लें और उसे फोटो फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम या कढ़ाई वाले हूप में लगाकर आकर्षक वॉल डेकोर तैयार कर सकती हैं। अगर कुर्ती पर सुंदर फूल, पत्तियों या पारंपरिक डिजाइन की कढ़ाई है, तो उसे खास तौर पर फ्रेम किया जा सकता है। इसके अलावा अलग-अलग डिजाइन वाले कपड़े के छोटे टुकड़ों को एक साथ लगाकर फैब्रिक वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। इसे ड्राइंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम की खाली दीवार पर लगाया जा सकता है।

आप चाहें तो अलग-अलग डिजाइन वाले कपड़े के छोटे टुकड़ों को एक साथ लगाकर फैब्रिक वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। इसे ड्राइंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम की खाली दीवार पर लगाया जा सकता है। इस तरह पुरानी कुर्ती को दोबारा इस्तेमाल करने के साथ घर की सजावट में भी एक पर्सनल और क्रिएटिव टच जोड़ा जा सकता है।

फ्रिज मैट या किचन मैट

पुरानी कुर्ती की मदद से फ्रिज के लिए मैट या किचन मैट भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कुर्ती के साफ और मजबूत हिस्से को जरूरत के हिसाब से काट लें। अगर कपड़ा पतला है, तो उसे थोड़ा मोटा बनाने के लिए नीचे किसी पुराने कपड़े या मोटे फैब्रिक की एक और परत लगा सकती हैं। दोनों कपड़ों को सिलकर किनारों पर लेस या कपड़े की पट्टी लगा दें, ताकि मैट देखने में साफ-सुथरी लगे और उसके किनारे भी खराब न हों। इसे फ्रिज के ऊपर, माइक्रोवेव या किचन शेल्फ पर रखा जा सकता है। कुर्ती पर मौजूद फूलों के प्रिंट, कढ़ाई या खूबसूरत बॉर्डर को मैट के डिजाइन का हिस्सा बनाने पर यह और भी आकर्षक लगता है।

लैम्पशेड को बनाएं आकर्षक

अगर आपके घर में लैम्पशेड है, तो उसे आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कुर्ती के खूबसूरत प्रिंट या कढ़ाई वाले कपड़े से कवर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए लैम्पशेड का आकार नाप लें और उसके अनुसार थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा छोड़कर कुर्ती के कपड़े को काट लें। कपड़े को लैम्पशेड के बाहरी हिस्से पर अच्छी तरह फिट करके सिलाई या फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दें। किनारों को साफ फिनिश देने के लिए कपड़े की लेस, बॉर्डर या कुर्ती की ही पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कुर्ती पर सुंदर फूलों की कढ़ाई, प्रिंट या पारंपरिक डिजाइन है, तो उसे लैम्पशेड के सामने वाले हिस्से पर रखा जा सकता है। रोशनी जलने पर कपड़े का डिजाइन और भी खूबसूरत नजर आ सकता है। हालांकि ध्यान रहे कपड़ा बल्ब के सीधे संपर्क में न हो।

यह भी पढ़ें

पुरानी साड़ी से बनाएं स्टाइलिश टेबल रनर और कोस्टर, इस तरह दें स्टाइलिश लुक

