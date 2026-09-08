अलमारी में जब कपड़े रखने की जगह कम पड़ने लगती है, तो वह बिखरी-बिखरी नजर आने लगती है। कपड़ों के ज्यादा होने से न सिर्फ उन्हें व्यवस्थित रखना मुश्किल हो जाता है, बल्कि जरूरत के समय सही कपड़े ढूंढने में भी काफी समय लग जाता है। ऐसे में कपड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए लोग स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल न होने वाले कपड़ों से लेकर पुराने कपड़े और दूसरी छोटी-बड़ी चीजें भी आसानी से रख सकते हैं। आमतौर पर लोग इसके लिए बाजार से स्टोरेज बॉक्स खरीदते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी और मजबूत बॉक्स की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

हालांकि, बाजार से खरीदने के बजाय आप घर पर पड़ी पुरानी जींस की मदद से भी एक स्टाइलिश और उपयोगी स्टोरेज बॉक्स तैयार कर सकते हैं। जींस का कपड़ा काफी मजबूत भी होता है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

पुरानी जींस के कपड़े

मजबूत कार्डबोर्ड का डिब्बा

कैंची

फैब्रिक ग्लू या मजबूत गोंद

सुई-धागा

स्केल और पेंसिल

सजावट के लिए बटन, लेस या रिबन

कैसे बनाएं स्टोरेज बॉक्स

सबसे पहले जिस आकार का स्टोरेज बॉक्स बनाना है, उसके अनुसार एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स लें। बॉक्स के साथ उसके ढक्कन को भी जींस के कपड़े से कवर कर सकते हैं। अब साफ पुरानी जींस की टांगों और कमर वाले हिस्से को अलग कर लें। डेनिम के बड़े और बिना कटे हिस्से को बॉक्स की लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से काट लें। कपड़े को काटते समय किनारों पर करीब 1-2 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा रखें, ताकि उसे मोड़कर चिपकाया जा सके।

इसके बाद कार्डबोर्ड बॉक्स के बाहर गोंद लगाएं और धीरे-धीरे उसके ऊपर जींस का कपड़ा चिपकाएं। कोनों पर कपड़े को साफ तरीके से मोड़ें। जहां कपड़ा ज्यादा बच रहा हो, वहां उसे अंदर की तरफ मोड़कर गोंद से चिपका दें। जरूरत हो तो किनारों को सुई-धागे से भी मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद बॉक्स के अंदर भी जींस का कपड़ा लगा दें। इससे बॉक्स देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा और कपड़ों के लिए उसकी फिनिशिंग भी बेहतर होगी।

आप जींस की पुरानी जेब को अलग करके बॉक्स के बाहर चिपका सकते हैं। इसमें छोटी चीजें जैसे रुमाल, बेल्ट, मोजे, हेयर एक्सेसरीज या चाबियां रख सकते हैं। अब आप इस बॉक्स को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं।

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