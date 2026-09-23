घर में रखी जब कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं और उन पर दाग-धब्बे लग जाते हैं, इसका असर कमरे पर भी पड़ता है। लोहे की अलमारी भी इन्हीं में से एक है, जिस पर समय के साथ धूल-मिट्टी की परत जम जाती है। साथ ही रोजाना इस्तेमाल करने के चलते इस पर दाग-धब्बे भी पड़ जाते हैं। कई बार अलमारी के लोहे वाले हिस्से पर जंग लग जाती है और जगह-जगह से पेंट भी खराब होने लगता है। ऐसी अलमारी अच्छे कमरे का भी लुक खराब कर देती है। हालांकि, पुरानी लोहे की अलमारी को नया रूप देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पर ही आसानी से लोहे की पुरानी अलमारी को क्लासी लुक दे सकते हैं।

स्टेप 1

सबसे पहले अलमारी पर जमी धूल, तेल और पुरानी गंदगी को साफ कर लें। अगर कहीं जंग लगी है, तो उसे सैंडपेपर या वायर ब्रश से रगड़कर हटा दें। इसके बाद गीले कपड़े से साफ करके अलमारी को पूरी तरह सूखने दें। अगर जंग बहुत ज्यादा है, तो पेंट करने से पहले रस्ट कन्वर्टर या मेटल प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 2

पुरानी अलमारी को क्लासी बनाने का सबसे आसान तरीका है उसका रंग बदलना। मॉडर्न घरों में अलमारी के लिए कई तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न लुक के लिए मैट ब्लैक, चारकोल ग्रे, ऑलिव ग्रीन, डीप नेवी ब्लू, ऑफ-व्हाइट, बेज या टौप और डार्क ब्राउन जैसे रंग चलन में हैं। इसके अलावा लोग अपने कमरे के रंग के अनुसार भी अलमारी को पेंट करवाते हैं।

स्टेप 3

अगर आपका कमरा छोटा या कम रोशनी वाला है, तो ऑफ-व्हाइट, बेज, हल्का ग्रे या सॉफ्ट ग्रीन जैसे रंग चुन सकते हैं। हालांकि, पेंट से पहले मेटल प्राइमर लगाना जरूरी है। इसके बाद मेटल के लिए उपयुक्त पेंट की 2 पतली कोट करें। हर कोट को अच्छी तरह सूखने दें।

स्टेप 4

अगर अलमारी का हैंडल काफी पुराना हो गया है, जंग लग गया है या यह साधारण है तो इससे भी अलमारी का लुक बिगड़ सकता है। इन्हें हटाकर मैट ब्लैक, ब्रास, गोल्ड या ब्रश्ड गोल्ड हैंडल लगा सकते हैं। ऑफ-व्हाइट अलमारी के लिए ब्रश्ड गोल्ड हैंडल चुनकर तो चारकोल ग्रे के लिए मैट ब्लैक हैंडल बेहतर हो सकता है।

बिना पेंट के कैसे बदले लुक

अगर पेंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो अलमारी के दरवाजों पर सेल्फ-एडहेसिव वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। लकड़ी जैसा टेक्सचर, मार्बल पैटर्न या सादा टेक्सचर्ड वॉलपेपर अलमारी को नया लुक दे सकता है। अगर थोड़ा और प्रीमियम लुक चाहिए तो दरवाजों के बीच में रतन शीट या वुडन-फिनिश पैनल लगाया जा सकता है। वहीं, अगर अलमारी के दरवाजे बिल्कुल सपाट हैं, तो उन पर पतली वुडन मोल्डिंग या PVC स्ट्रिप लगाकर बॉक्स जैसा डिजाइन बनाया जा सकता है। इसके बाद पूरी अलमारी को एक ही रंग में पेंट कर दें। इससे लोहे की अलमारी कुछ हद तक कस्टम-मेड फर्नीचर जैसी दिखाई दे सकती है।

अलमारी के अंदर का भी लुक बदल सकते हैं। इसके लिए पुराने कागज, बेकार डिब्बे और बिना काम वाले सामान हटाकर जरूरत के हिसाब से फैब्रिक बॉक्स, ऑर्गेनाइजर और छोटे-छोटे स्टोरेज बास्केट रख सकते हैं। अलमारी के अंदर हल्के रंग का लाइनर पेपर लगाया जा सकता है। इससे सफाई में आसानी होती है।

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